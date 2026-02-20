Аэропорт Сочи не работал всю ночь. Задерживаются 62 рейса, четыре самолета ушли на запасные аэродромы

19 февраля в 22:10 аэропорт Сочи ввел ограничения на работу воздушной гавани. Их сняли только 20 февраля в 07:18.

По данным пресс-службы аэропорта, экипажи четырех рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. A45070 «Азимута» из Калуги, SU1118 «Аэрофлота» из Москвы, FV6567 «России» из Санкт-Петербурга сели в Минеральных Водах, SU1132 из Москвы — в Махачкале.