Аэропорт Сочи не работал всю ночь. Задерживаются 62 рейса, четыре самолета ушли на запасные аэродромы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Аэропорт Сочи 20 февраля задерживает входящие и исходящие рейсы после ночных ограничений

19 февраля в 22:10 аэропорт Сочи ввел ограничения на работу воздушной гавани. Их сняли только 20 февраля в 07:18.

По данным пресс-службы аэропорта, экипажи четырех рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. A45070 «Азимута» из Калуги, SU1118 «Аэрофлота» из Москвы, FV6567 «России» из Санкт-Петербурга сели в Минеральных Водах, SU1132 из Москвы — в Махачкале.

Читайте также:

Воздушная гавань работает по фактическому расписанию. В течение дня авиакомпании должны стабилизировать свой график.

По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются рейсы в Москву, Барнаул, Санкт-Петербург, Ереван, Новый Уренгой, Тель-Авив, Екатеринбург, Казань, Иваново, Нижний Новгород, Киров, Саратов, Оренбург. На прилет опаздывают самолеты из Еревана, Калуги, Тюмени, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Антальи, Красноярска, Саратова, Тель-Авива, Нового Уренгоя, Иваново, Кирова, Нижнего Новгорода, Оренбурга.

Как писали Юга.ру, 17 февраля в аэропортах Краснодара и Сочи на вылет и прилет задерживались 57 рейсов. Ограничения действовали почти 10 часов.

Авиация Аэропорты Безопасность СВО Сочи Транспорт

Новости

«Закон на Кубани такой…» В Краснодарском крае хотят запретить детям до 12 лет сидеть в интернете после 22:00
В Армавире около техникума упал парашют с аппаратурой. На место вызвали саперов
Оплата коммуналки вошла в топ-5 самых желанных подарков на 8 марта
Краснодарцев приглашают на уборку Селезневского сквера
Аэропорт Сочи не работал всю ночь. Задерживаются 62 рейса, четыре самолета ушли на запасные аэродромы
В Новороссийске арестовали экс-директора «Водоканала». Он причинил ущерб на 27 млн рублей

Лента новостей

Пространство, залитое светом
Сегодня, 13:52
Пространство, залитое светом
В Краснодаре открылась новая галерея, где проходит мультимедийный фестиваль азиатской культуры
Вареники, кулачные бои и «колодки» для холостяков
Вчера, 17:15
Вареники, кулачные бои и «колодки» для холостяков
Как на Кубани праздновали Масленицу
Тестируем раменные самообслуживания в Краснодаре: «Магнит» vs Kono
17 февраля, 10:10
Тестируем раменные самообслуживания в Краснодаре: «Магнит» vs Kono

Реклама на сайте