Аэропорт Сочи не работал всю ночь. Задерживаются 62 рейса, четыре самолета ушли на запасные аэродромы
Аэропорт Сочи 20 февраля задерживает входящие и исходящие рейсы после ночных ограничений
19 февраля в 22:10 аэропорт Сочи ввел ограничения на работу воздушной гавани. Их сняли только 20 февраля в 07:18.
По данным пресс-службы аэропорта, экипажи четырех рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. A45070 «Азимута» из Калуги, SU1118 «Аэрофлота» из Москвы, FV6567 «России» из Санкт-Петербурга сели в Минеральных Водах, SU1132 из Москвы — в Махачкале.
Читайте также:
Воздушная гавань работает по фактическому расписанию. В течение дня авиакомпании должны стабилизировать свой график.
По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются рейсы в Москву, Барнаул, Санкт-Петербург, Ереван, Новый Уренгой, Тель-Авив, Екатеринбург, Казань, Иваново, Нижний Новгород, Киров, Саратов, Оренбург. На прилет опаздывают самолеты из Еревана, Калуги, Тюмени, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Антальи, Красноярска, Саратова, Тель-Авива, Нового Уренгоя, Иваново, Кирова, Нижнего Новгорода, Оренбурга.
Как писали Юга.ру, 17 февраля в аэропортах Краснодара и Сочи на вылет и прилет задерживались 57 рейсов. Ограничения действовали почти 10 часов.