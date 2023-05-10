В 2019 году Юга.ру опубликовали интервью с прежним главой еврейской общины Краснодара. Юрий Ткач рассказал о жизни краснодарского еврейства с XIX века, утрате исторической синагоги и свитка Торы, возрождении общины в 2003 году. С того момента многое изменилось, на этот раз репортаж посвящен тому, чем община живет сегодня. Какие духовные ценности привлекают в еврейство молодежь, чем им важен брак с единоверцем и супружество вообще, каких традиций придерживаются еврейские мужчины в наши дни. Об этом и многом другом узнала журналистка София Дибияева, которая провела четыре дня с еврейской общиной Краснодара. Она посетила занятие молодежного клуба с раввином Менделем, побывала на двух празднованиях Пурима и увидела, как работает детсад для детей евреев. День первый. Занятие с молодыми «Отец женил меня с 12 лет» Сначала я посетила еженедельное занятие с еврейской молодежью (от 20 до 30 лет). Молодежный клуб при краснодарской синагоге на Кузнечной ведут две девушки — Илана и Авиталь. Они продумывают программы встреч. Девушки проводили меня в большой молельный зал с множеством книг. Занятие началось с игр. Все разделились на команды, поочередно вытягивали бумажки со словами и рисовали их значения на доске. Термины касались Ветхого завета и еврейских традиций. Например, кто-то нарисовал рог животного — евреи называют его шофаром и трубят в него во время синагогального богослужения в праздники. Рисовали еврейское бракосочетание — хупу. Как объяснила Авиталь, лишь после хупы человек обретает целостность вместе с супругой или супругом, так как брак в иудаизме — исполнение Божественного предназначения. Я спросила у парней и девушек о планах на семейное будущее. «Я пришла в синагогу в 2018 году, с жутким протестом, в память о своей бабушке, которая умерла годом ранее. Она прожила тяжелую жизнь, и с ней рядом не было тех, кто ввел бы ее в еврейство, поэтому сейчас чувствую огромную ответственность за свое потомство. Для меня отличный пример семьи — взаимоотношения нашего раввина Мендела с рабанит Ханной, его женой. Вопрос о выборе супруга до меня доходил долго. Осознанно я пришла к нему год назад. Происходит сильная ассимиляция, и наша задача — не разбавить, а укрепить. У меня не может сейчас быть другого мнения, потому что вся моя жизнь — это еврейство. Я просто не могу, не имею права и не хочу думать по-другому», — заявила Илана.

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«Да, для меня важен именно полноценный еврейский брак. Ведь на протяжении многих поколений, вопреки всем репрессиям и лишениям, наш народ сохранял еврейство. А сейчас, в благополучных условиях, идет большая ассимиляция и утрата еврейских корней. Я рос в еврейской семье, где еще до моего рождения нашептывали: важно иметь супругу своей национальности. Отец ратовал за то, чтобы я нашел себе жену еврейку. Он начинал меня женить с 12 лет, грубо говоря. Так или иначе любое воспитание навязывает определенные ценности, рано или поздно и я начну навязывать это своим детям», — признался Габриэль, член молодежной еврейской общины Краснодара. Искушение туризмом и осознанность постов Раз в год участникам «молодёжки» со всех городов РФ предлагают посещать разные страны. Многие из моих собеседников уже побывали в Марокко, Швейцарии, Испании, Франции, Монако, Италии, Хорватии, Австрии, Польше, ОАЭ, а сейчас собираются в необычное путешествие по Турции с неделей на круизном лайнере. Членам общины поездки и другие бонусы бесплатны. Но их получают только евреи по материнской линии — по ней законы иудаизма определяют еврейскую национальность.

© Фото из архива еврейской общины Краснодара

Однако Габриэль сказал, что поездки его не привлекают, зато он развивается духовно — соблюдает основные заповеди и традиции: «За много лет я ни разу не был в поездках, и от стипендий отказывался, но с детства хожу в синагогу: на Шаббат, на молодежные собрания, на праздники. Соблюдаю посты, тот же Йом Кипур или Судный день — самый мощный пост. Праздники почитаю, тфилин надеваю по утрам. То есть утро мое начинается с молитвы, прошу у Бога здоровья для родных и близких, мира прошу». Тфилин — это пара коробочек из кожи кошерных животных, окрашенной в черный. Они содержат написанные на пергаменте отрывки из Торы и их заповедано повязывать на руку и на голову мужчинам-евреям каждый будний день. О том, как поездки привлекают евреев, рассказала Илана: «Как истинную путешественницу, эта возможность меня радует, но это не первостепенное. Наверное, в общине могут быть и корыстные случаи, но в большинстве своем и у меня прослеживается духовный рост. Я так же соблюдаю Йом Кипур — многие побаиваются его физиологически, но я очень ждала и рада, что пришла к нему осознанно, без навязываний. Еще зажигаю свечи каждую пятницу перед Шаббатом, знаю молитвы на омовение рук: когда человек спит, его душа поднимается наверх, а в молитве мы благодарим Всевышнего за то, что вернул нам жизнь, дал пробудиться. И последнее время стараюсь не мешать мясные продукты с молочными», — поделилась Илана. Женские и мужские заповеди в иудаизме По Ветхому Завету, между двумя полами нет разницы относительно запрещающих заповедей, но женщины в иудаизме — создания более совершенные. Поэтому они освобождены от повелительных заповедей, связанных со временем и исключительным самосовершенствованием. Например, еврейской женщине не нужно ежедневно изучать Тору. Кроме того, женщинам не следует носить мужские элементы одежды, так же, как и мужчинам, — женские. При этом ритуально-обязательных аксессуаров у мужчин больше, чем у женщин. Тфилин, кипу и цицит (сплетенные вместе особым образом нити, которые прикрепляют по углам четырехугольной одежды) женщины не носят: «Да не будет мужского предмета [одежды] на женщине, и не наденет мужчина женского платья» (из Торы).

Цицит © Фото пользователя cottonbro studio сайта pexels.com

Из правил, касающихся только женщин, обычно выделяют три основные заповеди: отделение халы от субботнего хлеба;

зажигание субботних свечей;

соблюдение ритуальной чистоты во время менструации и после нее. Shalom vs. Balenciaga, скромность и богоизбранность Пока беседовали с Иланой и Габриэлем, в синагогу приехал раввин Мендел. Темы обсуждения обычно приурочены к приближающимся праздникам или постам, но если они нескоро, раввин говорит об исторических личностях, значимых для еврейской культуры. В этот раз Мендел рассказал о военачальнике и лидере испанского еврейства XI века Шмуэле а-Нагиде. Он занимался поэзией, грамматикой и изучал галаху — законы Талмуда, регламентирующие религиозную, семейную и общественную жизнь верующих. «Он был мудрым человеком, которому доверился народ. Руководство войском не мешало ему возглавлять еврейскую общину, принимать людей и помогать им», — подчеркнул раввин. На дискуссии говорили о внутреннем стержне, моральной силе и скромности. Последнее качество отличало Шмуэля а-Нагида, что, по мнению Мендела, и привело его к успеху. Обсудили, что заповеди нужно не просто исполнять, а вникать в их суть. Также раввин напомнил, что главное зло — это безжизненность, равнодушие, холодность и отсутствие интереса: «В начальных классах стоит волноваться за самого тихого, спокойного и равнодушного школьника — вот реальная проблема. А за ученика, который 10 раз повернулся к однокласснику, получил столько же замечаний и подергал соседку за косичку, нужно лишь порадоваться — в нем есть жизнь. Конечно, надо направлять его в правильное русло, но сама энергия — это знак успеха». После беседы Илана и Авиталь предложили участникам нарисовать портрет современного еврея.

© Фото из архива еврейской общины Краснодара

Насчет избранности в иудаизме убеждены, что между евреями и Богом заключен завет, ведь на горе Синай Бог дал скрижали (заповеди) именно Моисею. Помощница раввина Шошанна уточнила, что богоизбранность — это большая ответственность и высокие требования: «Да, Бог сделал нас своим народом, но сколько он потребовал взамен. Другим народам Всевышний дал 10 заповедей, а евреям — 613 заповедей, где около 200 — запрещающих. Это вовсе не привилегия, как считают многие». Я спросила активистов, считают ли они себя особенными, ответы получились разными. «Знаю, что так думать нельзя, но я настолько патриотична, что иногда и правда ощущаю себя не такой, как все. Точнее — у меня профдеформация: в титрах фильмов всегда ищу еврейские фамилии, в узорах заборов мне почти всегда виднеется звезда Давида, смотря телевизор, я сразу вычисляю еврейскую внешность. Но я очень даже люблю и других людей, независимо от их веры», — поделилась Илана. А Габриэль дал понять, что никаких особенных чувств не испытывает по этому поводу: «Я врач, и для меня каждая жизнь — чудо. Да и клятва Гиппократа не позволяет мне разделять людей по национальным, религиозным или финансовым признакам». День второй. Пурим Кровавые истории и веселье Мой второй день в общине выпал на Пурим, который в 2023 году праздновали с 6 на 7 марта. Он начинается в сумерках одного дня и заканчивается на закате следующего. По всем законам Торы, ежегодный праздник нужно отмечать так, чтобы все знали, почему устраивать пир на весь мир в этот день является Божьим наставлением. В Книге Эсфирь Ветхого Завета рассказывается, что в 486 году до н. э. Аман, советник персидского царя Артаксеркса, добился от него указа о полном истреблении всех евреев в империи. Но его планы сорвали духовный лидер евреев Мордехай и его племянница Эсфирь, которая, скрыв свое происхождение, стала женой Артаксеркса.



Поняв интриги Амана, Артаксеркс казнил его и разослал новый указ о праве евреев противиться указу об истреблении. В силу указа евреи защищали свои жизни с оружием в руках и уничтожили множество врагов, а также десятерых сыновей Амана. В память об этом установили праздник Пурим. Еще одна моя собеседница, Бэйла, рассказала, что в Пурим еврею следует выполнить четыре заповеди. Первая — чтение Свитка Эсфирь. В нем на иврите описаны гонения Амана на евреев и их спасение. Чтение свитка восхваляет Всевышнего за милость к евреям. Свиток читает раввин 15 минут, а остальные молча слушают. Вторая заповедь — пожертвование бедным. Нужно дать двум нуждающимся хотя бы по одному подарку (деньгами или едой). Третья — подарки друзьям. Четвертая заповедь говорит пить и веселиться «до упаду», как выразилась Бэйла. Выпивать следует, пока не перестанешь отличать друга от врага — вот такую символику вложили в данный процесс. Но отмечу, что последнюю заповедь почти никто и не выполнил, хотя кошерного вина было достаточно. Все просто: завтра — вторник, а на работу желательно идти в бодром состоянии.

© Фото из архива еврейской общины Краснодара

Раввин достал из деревянного чехла свиток, который он разворачивал с помощью нескольких мужчин. Мендел читал стоя, покачиваясь и расставляя акценты. Громко, напевая, чтобы молитва добралась до каждого гостя. Зал притих — лишь смех детей перебивал пение. Спустя 10 минут чтец прибавил скорости. Ему помогали переворачивать свиток, и при малейшей запинке чтение подхватывал другой член общины, ведь если чтение прервется, придется начинать заново. «Аман!» — твердо произнес раввин и топнул. Зал подхватил и продолжил топать ногами с трещотками в руках — так прогоняют образ, некогда угрожавший еврейскому народу. При любом упоминании Амана при чтении свитка народ свистит, трещит, топает, выражая нелюбовь и протест. «С праздником! Хаг Пурим Самеах!» — завершил раввин. Аплодисменты. Все приступают к трапезе, общению и веселью под «Хаву Нагилу» и «Семь Сорок». Кошерный пир и маскарад Краснодарская община организовала празднество на 180 человек в «Точке Неба» на улице Карасунской. Шары с надписью «Веселого Пурима», отчетный фильм с участием раввина, инсталляция со словом Purim и — главное — кошерная кухня. Праздник не обошелся без национального десерта с говорящим названием. «Уши Амана» — традиционное треугольное печенье со сладкой начинкой, классическое блюдо на Пурим. Согласно Торе, не кошерными могут быть: некоторые виды мяса, рыбы и морепродуктов. Также строго запрещено смешивать мясо с молоком. Иногда некошерны даже фрукты и овощи. Например, нужно «кошеровать» зелень: замачивать в соли и тщательно промывать — там обитают мелкие насекомые, которым несомненно нельзя попадать в организм. Раввин Мендел пояснил: «Мы есть то, что мы едим. Это наша кровь, это наш организм. К кошерной еде не относятся насекомые, плотоядные, хищные, то есть — животные, которые едят друг друга. Тора запрещает нам их как раз для того, чтобы человек не перенимал эту всеядность. Многие люди, не придерживаясь никакой религии, хотят вести здоровый образ жизни. И кашрут очень близок к этому». Ведущий развлекал детвору, обещая подарки и сюрпризы. Гости решали, у кого лучше костюм? Джек Воробей, Гарри Поттер, был даже костюм подвальной крысы. Победила дружба. Раввин сочетал свои черные шляпу и пальто с забавным галстуком в оранжевых смайлах. Шошанна растолковала, к чему этот карнавал: «В Пурим Бог сотворил чудо, но не явное. Это было не как с Моисеем: море раздвинулось — вау! Это большая куча обстоятельств и удивительное схождение пазла. И в память об этом неявном чуде мы закрываем лица масками — будто за всеми мелочами скрывается сам Бог, который и творит чудеса каждый день. К тому же Эсфирь, будучи женой царя, скрывала свое еврейское происхождение. На иврите ее звали Хадасса, а Эсфирь — имя персидское. Приходилось скрывать, поскольку евреи жили на «птичьих правах», в рабстве, так как персы захватили Иудею. Мы надеваем карнавальные костюмы в память о том, что евреям приходилось притворяться и скрывать, кто они». Тем временем, веселье идет полным ходом. Какое еврейское застолье без торгов? Ведущий выставил на аукцион картину с Эсфирь и Артаксерксом, нарисованную детьми в начале праздника. Начинали с 1000 рублей, а продали её за 80 000. Эти деньги пойдут на развитие краснодарской общины. День третий. Пурим для пожилых: анекдоты и консерватизм Община не оставила без внимания пожилых, поэтому на третий день я снова отправилась в синагогу. Заходила в здание вместе со стремящимся на праздник пожилыми людьми. Некоторые положили деньги в емкость под названием «сдочница», производное от слова «цдака» — спонтанный акт доброй воли и этическое обязательство в иудаизме, проще говоря — благотворительность или пожертвование. «Отдельно мы собираем некоторых членов общины. У них есть клуб «Золотой возраст». Люди от 60 лет объединены идишской культурой — одесские анекдоты и музыка. Клуб ведет Алла Басакина, она делает акцент не на самом иудаизме, а на идишско-ашкеназском наследии. Это наши именитые писатели и поэты, внесшие вклад не только в еврейскую, но и в культуру СССР, Российской Империи и всего ближнего зарубежья, потому что они жили в таких условиях, когда о еврействе нужно было говорить без слова «еврей». Мы можем собирать пожилых на такие мероприятия только благодаря спонсорам. Это евреи разного происхождения: горские, грузинские, хасидские, марокканские. Любые. Благодаря этому мы можем вкусно кормить гостей, подарки им дарить, на такси домой отправлять. Мы благодарны нашим членам «Золотого возраста» и их поколению за то, что не потеряли свое еврейство, несмотря на все испытания», — рассказала Шошанна.

© Фото из архива еврейской общины Краснодара

Всё по классике: столы накрыты кошерно, Свиток Эсфирь прочитан раввином, помещение соответствующе украшено, только вот гости постарше, и атмосфера иная. Басакина предложила гостям рассказать еврейские анекдоты, чтобы задать тон застолью. Командир хочет наградить трёх разведчиков: русского, украинца и еврея. Спрашивает русского:

— Что ты хочешь: 100 рублей или медаль?

— Медаль.

Спрашивает украинца:

— 100 рублей или медаль?

— 100 рублей!

Спрашивает еврея:

— Что хочешь? Медаль или 100 рублей?

— А сколько стоит медаль? — уточняет еврей.

— 10 рублей.

— Не могли бы вы мне дать медаль и 90 рублей? Мужчина рассказал этот анекдот с ярким одесским акцентом, что заставляло меня внимательно вслушиваться в речь. Приглашенные от души посмеялись над анекдотом, а рассказчик смущенно вернулся за стол под дружные овации. Далее дети разыграли мини-спектакль, перевоплотившись в Эсфирь, Артаксеркса, Амана и Мордехая. После этого скрипачка Оксана играла традиционные еврейские мелодии, которые расслабили гостей: кто-то общался, кто-то танцевал, а кто-то, улыбаясь, наблюдал.

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Помощница раввина рассказала о направлениях в иудаизме: «Хабадники, хасиды, ашкеназы, реформисты, сефарды — это все представители разных еврейских направлений. Много веков евреи были разделены, раскиданы по свету. Еврейские группы обособлялись географически — так рождались отличительные трактовки. Где-то отличаются одеяние, пение религиозных песен, произношение молитв, названия и рецепты праздничных блюд. Если кратко: хасидизм — это глобальное течение у ашкеназских (европейских) евреев. Может, видели мемы с евреями в огромных, как шины, лисьих шапках и с длинными пейсами на висках — типичные хасиды. Хабад — это направление, заточенное на культе личности Менахема Менделя Шнеерсона. Мы опираемся как раз на его мудрость и философию. Он учил, как с радостью исполнять заповеди Торы, как делать добро и как замечать чудеса Всевышнего. Еще есть реформисты, у меня к ним не лучшее отношение. У нас нельзя менять ни буквы в Торе, но реформисты ставят многое под сомнение. Например, у них евреев считают по отцу, а женщина может быть раввином. Да, в иудаизме прослеживается некий матриархат, однако раввин — это мужская роль», — разъяснила Шошанна. К концу вечера раввин снова поблагодарил всех за создание теплой атмосферы и отдал каждому коробку со сладостями и другими приятными подарками. День четвертый. Еврейский детсад Песни о Шаббате и воспитатели нееврейского происхождения Я посетила еврейский детский сад в пятницу — этот день недели для евреев не такой уж и обычный, так как близится Шаббат. Захожу в уже привычное здание синагоги, поднимаюсь на второй этаж и слышу: «Это еще кто?! Я — Дима!» Не успела зайти в сад, как со мной уже познакомился дружелюбный Дима. Все мальчики в группе сидели в кипах (или ермолках) — это головной убор, который принято носить всем еврейским мужчинам и мальчикам. Дети лепили халу — традиционный праздничный хлеб, который пекут на каждый Шаббат. В песне на фоне звучала строчка: «Сегодня пятница, а вечером Шаббат», — и дети охотно подпевали.

© Фото Софии Дибияевой

Для иудеев Шаббат не просто выходной. В Шаббат нужно оставить обычные дела и любую работу, посвятив день Богу и общению с близкими. Соблюдение Шаббата — одна из десяти заповедей, полученных Моисеем, и, соответственно, один из строжайших законов иудаизма. Дети перешли в музыкальный класс, где Дима, как самый активный ребенок, заводил всю группу, чтобы те начали петь и танцевать. Погремушки, бубны, маракасы, барабаны — целый еврейский оркестр. Разумеется, в любой детской компании найдется ребенок-интроверт, который заткнет уши и не захочет участвовать в «плясках». Так Давид с серьезным лицом наблюдал за веселящимися детьми, неподвижно сидя на стуле. Удалось понаблюдать и за омовением перед трапезой: дети мыли руки по всем канонам иудаизма и произнесли молитву вместе с воспитателем Анной. Тихий час. Дима сам переоделся, умылся и отправился в кровать — сам себя уложил. Других детей уложила Анна. Кстати, она работала девять лет в еврейском садике, не являясь еврейкой: «Живя в Сочи, я ушла из обычного детского садика и хотела пойти в частный. По объявлению попала в еврейский сад, познакомилась с раввином, меня взяли. Перед началом работы ознакомилась с обычаями — меня это ничуть не напугало. Одно время синагога в Сочи осталась без раввина. Я взяла обязанность читать молитвы, учить им детей, так как за четыре года работы я уже их знала. Занятия проводила. До этого их вели только евреи. Потом переехала в Краснодар и вот — я тут». Изменения в краснодарской общине Еврейский детсад работал еще под руководством Юрия Ткача, который возглавлял краснодарскую общину до 2019 года. Молитвенный дом в Краснодаре открыли 26 октября 2014 года. Несколько лет за развитием общины и синагоги следили Юрий Ткач и Шнеор Сегал. Позже их пригласили раввинами в Таганрог и Баку. В конце 2019 года пост раввина краснодарской синагоги занял Мендел Лазар, сын главного раввина России Берла Лазара.

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Недавно детский сад отремонтировали, изменили дизайн интерьера и программу обучения. «Ближе к 2019-2020 годам стало появляться все больше бизнесменов, желающих спонсировать еврейские общины. Тогда Юрий Ткач получил лицензию раввина и его пригласили в Таганрог. То есть Мендел Лазар и Юрий Ткач некоторое время вместе главенствовали в краснодарской синагоге. Юрий Изяславович вкладывал максимум сил в развитие общины, это откликается по сей день. Во время мелкого ремонта я обнаруживаю, что куча мебели и других вещей Ткач принес из дома, то есть он болел своим делом.Тогда бюджет был меньше, и община развивалась в основном на государственные дотации в 10 тыс. рублей. Количество спонсоров увеличивается, спасибо им. Рав Мендел приехал в общину со своей женой Ханной в 26 лет с целью раскачки еврейской молодёжи, потому что ее в городе много. Так и подход инновационней: вечеринки в честь праздников и необычная организация. Например, в 2019 году он придумал отметить Хануку на льду, на коньках — это было зрелищное шоу. Конечно, молодой мужчина знает, как привлечь молодую аудиторию. А жена нашего раввина, Ханна Цивия, хорошо разбирается в технологиях, программах и дизайне», — рассказала Шошанна. Пока дети крепко спали, директор еврейского детсада Краснодара Ольга Казакова рассказала, что в него могут попасть только дети евреек.

© Фото из архива еврейской общины Краснодара

© Фото из архива еврейской общины Краснодара