Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге

Юлия Князева много лет сотрудничала с нашумевшим мюзиклом Максима Дунаевского «Алые паруса» в Сочи, выпустила около десяти комедийных постановок с Comedy Club Production и последовательно работала с проектами на морскую тематику, в том числе — документально-художественной постановкой «Моменты моря». Юлия поделилась с Юга.ру своими наблюдениями о финансовых буднях российских театров, а мы поговорили с организаторами частных театров Краснодара об их опытах со сбором пожертвований.

Юлия Князева театральный продюсер

В кино производством проектов занимается сразу множество разных специалистов: исполнительные продюсеры, музыкальные, креативные, линейные. Но в театрах — особенно независимых — речь идет о совершенно ином масштабе. И всех этих людей заменяет один человек-оркестр — театральный продюсер. Его работа — это буквально все, что не связано с творчеством напрямую: оформить идею, найти деньги, собрать команду, продать проект зрителю, организовать гастроли. По сути театральный продюсер — это человек, который берет идею, которая существует только на словах, и делает так, чтобы она стала реальностью. Частные театры Основной представитель театра сегодня в России — государственные, серьезные предприятия. Особенно если мы говорим о Москве и Петербурге, городах, где располагаются самые известные российские театры. Но зритель часто не понимает, идет ли он в театр как к коллективу или в театр как на площадку — и иногда, приходя на спектакль во время гастролей, даже не догадывается, что смотрит постановку другой труппы.

За кулисами: Как живут независимые театры в Краснодаре

Чем отличаются частные и независимые театры? В первую очередь тем, что чувствуют себя гораздо более скованно в финансовом отношении — они реже получают гранты и субсидии, чаще вынуждены прибегать к сборам и краудфандингу. В то же время преимущество их в том, что они снимают почти все ограничения в творчестве — коллектив может выбирать сценарии и проекты, которые их вдохновляют. Государственные театры всегда диктуют молодым людям, что и как они будут делать — какие постановки ставить и где (преимущественно на малой сцене). Работа в государственном театре для молодежи — путь компромиссов, к которым не все готовы. Откуда деньги? С одной стороны, количество источников финансирования для частных театров выглядит обширно. Есть гранты, есть крупные меценаты и поклонники, есть фандрайзинг и краудфандинг. Но так ли все это результативно? Если нет поддержки медийной личности, за кампанией не стоит громкая идея, то средний сбор на независимый театральный проект — 300 тысяч рублей, возможно, чуть больше. Но этой суммы недостаточно, чтобы поставить спектакль, который будет выглядеть искусством, а не самодеятельностью. Плюс фандрайзинга еще и в том, что это дополнительный охват для проекта — если театр не соберет необходимую сумму здесь, то может добрать ее где-то еще, зато с помощью сбора и людей, задействованных в нем, расскажет о своей идее. Иногда сбор запускают исключительно с этой целью, используя его как дополнительный PR-инструмент.

Екатеринодар театральный: Культурная жизнь города в 1917 году