Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге
Юлия Князева много лет сотрудничала с нашумевшим мюзиклом Максима Дунаевского «Алые паруса» в Сочи, выпустила около десяти комедийных постановок с Comedy Club Production и последовательно работала с проектами на морскую тематику, в том числе — документально-художественной постановкой «Моменты моря». Юлия поделилась с Юга.ру своими наблюдениями о финансовых буднях российских театров, а мы поговорили с организаторами частных театров Краснодара об их опытах со сбором пожертвований.
Юлия Князева
театральный продюсер
В кино производством проектов занимается сразу множество разных специалистов: исполнительные продюсеры, музыкальные, креативные, линейные. Но в театрах — особенно независимых — речь идет о совершенно ином масштабе. И всех этих людей заменяет один человек-оркестр — театральный продюсер.
Его работа — это буквально все, что не связано с творчеством напрямую: оформить идею, найти деньги, собрать команду, продать проект зрителю, организовать гастроли. По сути театральный продюсер — это человек, который берет идею, которая существует только на словах, и делает так, чтобы она стала реальностью.
Частные театры
Основной представитель театра сегодня в России — государственные, серьезные предприятия. Особенно если мы говорим о Москве и Петербурге, городах, где располагаются самые известные российские театры. Но зритель часто не понимает, идет ли он в театр как к коллективу или в театр как на площадку — и иногда, приходя на спектакль во время гастролей, даже не догадывается, что смотрит постановку другой труппы.
За кулисами:
Чем отличаются частные и независимые театры? В первую очередь тем, что чувствуют себя гораздо более скованно в финансовом отношении — они реже получают гранты и субсидии, чаще вынуждены прибегать к сборам и краудфандингу.
В то же время преимущество их в том, что они снимают почти все ограничения в творчестве — коллектив может выбирать сценарии и проекты, которые их вдохновляют. Государственные театры всегда диктуют молодым людям, что и как они будут делать — какие постановки ставить и где (преимущественно на малой сцене). Работа в государственном театре для молодежи — путь компромиссов, к которым не все готовы.
Откуда деньги?
С одной стороны, количество источников финансирования для частных театров выглядит обширно. Есть гранты, есть крупные меценаты и поклонники, есть фандрайзинг и краудфандинг. Но так ли все это результативно? Если нет поддержки медийной личности, за кампанией не стоит громкая идея, то средний сбор на независимый театральный проект — 300 тысяч рублей, возможно, чуть больше. Но этой суммы недостаточно, чтобы поставить спектакль, который будет выглядеть искусством, а не самодеятельностью.
Плюс фандрайзинга еще и в том, что это дополнительный охват для проекта — если театр не соберет необходимую сумму здесь, то может добрать ее где-то еще, зато с помощью сбора и людей, задействованных в нем, расскажет о своей идее. Иногда сбор запускают исключительно с этой целью, используя его как дополнительный PR-инструмент.
Екатеринодар театральный:
Фандрайзинг в театральной среде Краснодара
При этом частные театры Краснодара редко запускают краудфандинг или иные акции по сбору пожертвований на постановки. Юга.ру поговорили с представителями трех проектов. Основательница театра Veritas Мария Барабаш ответила, что сборы средств, «к сожалению, не использовали».
Больше опыта в подобной активности оказалось у центра психологии и искусства «Люди-Игры». Его руководительница Евгения Пошивач рассказала:
«У нас нас на постоянной основе проходят мероприятия за донейшн, чтобы познакомить людей с нашим пространством, нашей идеологией и просто создать френдли комьюнити, где люди чувствуют себя как дома и им классно, комфортно и полезно.
Один раз мы устраивали сбор, когда нам необходимо было оплатить аренду, и мы собрали за два дня полную сумму».
Управляющая Инна Перепелина добавила, что в центре «Люди-Игры» всегда стоит копилка для донатов: «Иногда наши ученики или люди, которые приходят на мероприятия, оставляют символические суммы».
Театральный режиссер Юлия Удовенко рассказала Юга.ру, что ее проект «Дом мецената» начинался с благотворительной выставки:
«Плату за вход мы не брали, люди оставляли любую сумму на поддержание проекта, если сами того желали, после просмотра выставки. В таком формате мы работали около года».
В таком формате проект работал с октября 2021 года. Позже «Дом мецената» прославился иммерсивными спектаклями с обычными билетами.