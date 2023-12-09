В краснодарском Театре драмы состоялась премьера постановки «Анна Каренина»

Режиссером нового спектакля стал Дмитрий Егоров, автор инсценировки — драматург и сценаристка Ярослава Пулинович («Как я стал», «Жанна», «Земля Эльзы» и другие). Роль Анны Карениной исполнила Евгения Белова, Каренина — Евгений Женихов, Вронского — Арсений Фогелев, Левина — Роман Бурдеев.

На предпремьерном показе побывала редакторка Юга.ру Александра Прохоренкова-Аксёнова. «На такие премьеры часто идешь с затаённым опасением, великие произведения читаются каждым по-своему, и у всех читателей в голове свои Каренина, Вронский и Левин. Рада, что Ярослава Пулинович так бережно сохранила текст Толстого. Меня впечатлила работа постановщика, особенно рисунок света и несколько уровней происходящего на сцене. Некоторые сцены с использованием камеры и проекции на задник просто потрясают. В театре нечасто можно увидеть лица героев крупным планом, это определенно добавляет глубину восприятия, особенно это ценно для зрителей балкона и задних рядов. Некоторые диалоговые сцены кажутся не такими сильными, как другие, но драма Карениной и Вронского несомненна, как и её боль непонимания в отношениях с супругом.

Музыкальное сопровождение удивляет знакомыми аккордами поп- и рок-хитов — даже если не понимаешь связь музыки с происходящим на сцене, приятно разбирать знакомые мелодии, и даже странно, что не все начинают подпевать. А еще будущим зрителям советую присмотреться к картонным фигурам, которые сопровождают некоторые сцены: кажется, там есть знакомые киноманам и театралам лица».