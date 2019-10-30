Таксисты рассказали о самых мистических местах Краснодара, Москвы и других городов России

Накануне Хеллоуина сервис заказа поездок «Везёт» провел опрос среди водителей, чтобы выявить самые мистические места в российских городах. 41% опрошенных водителей считают себя суеверными и верят в приметы и знаки. К примеру, в каком настроении сядет первый клиент, такой и сложится рабочая смена. 15% опрошенных сталкивались в жизни с необъяснимыми явлениями, в том числе и на дороге. Остальные 44% опрошенных в мистику не верят.

«Нехорошим местом» краснодарские таксисты считают отрезок трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин возле станицы Елизаветинской. Говорят, что там происходит множество ДТП без видимых причин и буквально на ровном месте. Ну а на улице Красной возле памятника Репину можно встретить призрак художника, который то ли ищет идеал женской красоты, то ли здание с недописанного пейзажа. Московские водители назвали самым мистическим и страшным местом подмосковное Лыткаринское шоссе. На небольшом участке двухполосной дороги можно иногда увидеть призрак девушки в белом платье. В числе прочих «нехороших» дорог — Лефортовский туннель и Кутузовское шоссе, где регулярно случаются ДТП.

Петербургские таксисты чаще других сталкиваются с мистикой и привидениями. Перевозчики еще не встречали Медного всадника на Сенатской площади или Павла I на Инженерной, однако отмечают, что на центральных набережных города часто происходит какая-то «чертовщина», особенно в вечерние сумерки и на рассвете. К «нехорошим дорогам» водители относят трассу «Скандинавия» и Пулковское шоссе. В Казани перевозчики предоставили целый список аномальных дорог, где, по их мнению, может резко ухудшиться самочувствие: ул. Декабристов, ул. Чистопольская, ул. Восстания, Мадамышский и Оренбургский тракты.

Пермские таксисты называют самым мистическим явлением в городе ужасные дороги (Пермь занимает 6 место в рейтинге плохих дорог). А если вы хотите пощекотать себе нервы, отправляйтесь на Егошихинское кладбище или в поселок Молебка, куда, по слухам, прилетает НЛО. Перевозчики Новосибирска говорят, что на Бердском шоссе можно встретить автомобиль-призрак, за рулем которого никого нет. Дурную репутацию заслужила трасса на поселок Колывань, проспект Дзержинского и ул. Гоголя.

В Кирове водители рассказали о городских легендах: библиотеке им. Герцена и мосте Самоубийц в Александровском саду. Сами перевозчики в мистику этих мест не верят, но рекомендуют локации смелым туристам, которые часто спрашивают у таксистов, что посмотреть. Также в Кирове есть несколько заколдованных перекрестков, где часто случаются ДТП: пересечение ул. Ленина с ул. Советской, пересечение ул. Московской и ул. Воровского с Октябрьским проспектом.

Водители из Уфы оказались самыми скептически настроенными по отношению к мистике: упомянули лишь трассу М5, которую в народе прозвали «проклятой» из-за большого количества произошедших там аварий. Одним из самых несчастливых мест в городе нижегородские таксисты назвали Мызинский мост, на котором слишком часто случаются ДТП. А приведений перевозчики советуют искать в Блиновском пассаже на Рождественской улице.