В начале декабря на Кубани будет до 15 °C и почти без осадков
В Краснодарском крае 1 и 2 декабря синоптики ожидают теплую погоду
Утром 30 ноября в регионе возможен туман и гололед. Днем ожидается 7-12 °C. На участке от Анапы до Геленджика в последний день осени воздух прогреется до 11-16 °C. По данным кубанского гидрометцентра, в понедельник в небе будет переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с.
В ночь на 1 и 2 декабря прогнозируют -2...+3 °C, днем столбики термометров покажут 5-10 °C. На Черноморском побережье ожидается 3-8 °C ночью и 10-15 °C в дневное время. Сохранится облачная погода, почти без осадков, а в среду местами пройдет слабый дождь. Ветер 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в первые дни зимы будет сухая погода. Ночная температура — около 2 °С, днем ожидается до 8 °С. Ветер 3-5 м/с.
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