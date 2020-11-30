В начале декабря на Кубани будет до 15 °C и почти без осадков

Утром 30 ноября в регионе возможен туман и гололед. Днем ожидается 7-12 °C. На участке от Анапы до Геленджика в последний день осени воздух прогреется до 11-16 °C. По данным кубанского гидрометцентра, в понедельник в небе будет переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с.

В ночь на 1 и 2 декабря прогнозируют -2...+3 °C, днем столбики термометров покажут 5-10 °C. На Черноморском побережье ожидается 3-8 °C ночью и 10-15 °C в дневное время. Сохранится облачная погода, почти без осадков, а в среду местами пройдет слабый дождь. Ветер 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с.