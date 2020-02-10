Открытие обновленного Центра современного искусства «Типография» на ЗИПе
Официальное открытие Центра современного искусства «Типография» на новом месте устролили дважды: 7 и 9 февраля. С осени он находится на территории Завода измерительных приборов на улице Зиповской, 5, корпус 33.
Событие посетили все патроны «Типографии», волонтеры, гости из московского «Гаража» и другие неравнодушные к современному искусству люди.
Центр современного искусства открылся выставкой «Море волнуется раз», на которой представлены работы 25 художников. Она продлится до 27 марта.
Напомним, что ранее «Типография» находилась в центре Краснодара, но летом прошлого года стало известно, что она переезжает на новое место из-за повышения арендной платы.
Автором нового творческого пространства стала архитектор Полина Литвиненко, ранее работавшая над оформлением Музея современного искусства «Гараж» в составе архитектурного бюро FORM.
19 ноября 2019 года на краудфандинговой платформе организовали сбор средств на покупку мебели для библиотеки, кафе и лекционного зала. Поддержать проект можно, перечислив любую сумму, либо купив лоты, среди которых работы Ивана Дубяги, Людмилы Барониной, Александра Зайцева и группировки ЗИП. Кроме того, можно приобрести карты лояльности, футболки, свитшоты и худи с логотипом «Типографии».
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