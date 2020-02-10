Открытие обновленного Центра современного искусства «Типография» на ЗИПе

Официальное открытие Центра современного искусства «Типография» на новом месте устролили дважды: 7 и 9 февраля. С осени он находится на территории Завода измерительных приборов на улице Зиповской, 5, корпус 33.

Событие посетили все патроны «Типографии», волонтеры, гости из московского «Гаража» и другие неравнодушные к современному искусству люди.

Центр современного искусства открылся выставкой «Море волнуется раз», на которой представлены работы 25 художников. Она продлится до 27 марта.