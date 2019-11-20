Краснодарский центр современного искусства «Типография» открыл сбор пожертвований на обустройство помещений
Краснодарский центр современного искусства «Типография» в ноябре запустил фандрайзинг — сбор пожертвований на обустройство внутреннего пространства
Цель кампании — 300 тыс. рублей. На эти деньги планируется приобрести мебель для библиотеки, кафе и лекционного зала. В пресс-службе «Типографии» добавили, что если смогут собрать большую сумму, то средства пойдут также на адаптацию выставочного пространства для посетителей с инвалидностью (глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих, посетителей с особенностями ментального развития).
Сбор осуществляется на краудфандинговой платформе «Планета». Проект можно поддержать, пожертвовав 100 рублей либо приобрести лоты от художников и сотрудников «Типографии», а также лично от кота Пикселя, который на время ремонта живет у художницы Юлии Шафаростовой.
Как писали Юга.ру, в августе 2019 года «Типография» переехала в новое место — на улицу Зиповскую, 5, корпус 33. Переезд связан с повышением арендной ставки в здании на улице Буденного. В конце сентября коллекционер Николай Мороз выставил на продажу арт-объект «Будка одиночного пикета» (БОП), чтобы с вырученных средств оплатить часть ремонтных работ в «Типографии».
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