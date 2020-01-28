Юга.ру посетили перформанс «Вне поля зрения» в Чистяковской роще, чтобы описать и сфотографировать то, что, по задумке автора, можно только услышать.

Аудиопрогулки от немецкой художницы Илоны Марти проходили в Краснодаре по выходным с 18 января. Последние пройдут 1 и 2 февраля.

Организаторы аудиопрогулки завязывают участникам глаза, надевают наушники и помогают передвигаться по территории вслепую. В наушниках участник слышит окружающие звуки и голос, который описывает воображаемый ландшафт. Звуки и описания создают иллюзию нахождения рядом с объектами (туннель, ручей, дом с вечеринкой и т. п.), которых на самом деле нет рядом со слушателем, и он знает это.