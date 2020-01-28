Аудиопрогулка «Вне поля зрения» от Илоны Марти в Краснодаре
Юга.ру посетили перформанс «Вне поля зрения» в Чистяковской роще, чтобы описать и сфотографировать то, что, по задумке автора, можно только услышать.
Аудиопрогулки от немецкой художницы Илоны Марти проходили в Краснодаре по выходным с 18 января. Последние пройдут 1 и 2 февраля.
Организаторы аудиопрогулки завязывают участникам глаза, надевают наушники и помогают передвигаться по территории вслепую. В наушниках участник слышит окружающие звуки и голос, который описывает воображаемый ландшафт. Звуки и описания создают иллюзию нахождения рядом с объектами (туннель, ручей, дом с вечеринкой и т. п.), которых на самом деле нет рядом со слушателем, и он знает это.
Изначально Марти создала аудиопрогулку для берлинского фестиваля B-Tour и в 2019 году показала ее в Берлине дважды. С 10 по 19 января 2020-го Марти находилась в Краснодаре и добавила в исходный файл звуки, записанные уже здесь: крики ворон, шорох листьев и русскоязычные голоса, зачитывающие переведенный текст оригинального перформанса. 16 января в ЦСИ «Типография» состоялась встреча с художницей, на которой она рассказала о своих проектах и работе с аудиопрогулками.
Сотрудники ЦСИ «Типография» не только помогли адаптировать текст перформанса, но и взялись проводить его после отъезда художницы из Краснодара.
Это были не первые выступления Марти в РФ: вместе с группой Rimini Protokoll она участвовала в спектаклях Remote X, которые с 2015 по 2017 год проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.
За 10 дней в Краснодаре художница успела побывать во многих зеленых зонах города, в том числе — на Солнечном острове, на Всесвятском кладбище, в парке «Краснодар», в Чистяковской роще. Изначально «Типография» предлагала Илоне делать перформанс на детской площадке в Музыкальном микрорайоне — там в мае 2019 года проходила сессия «Лиги нежных». Также соорганизаторы и артист обошли весь ЗИП. Но в итоге Илона выбрала рощу — во многом из-за соседства со зданиями бывшего ВДНХ.
Принять участие в прогулке можно 1 и 2 февраля с 13:00 до 16:00, записавшись по телефону 8 (988) 153-53-15. Организаторы планируют повторить аудиопрогулки весной.
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