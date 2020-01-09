Открытие газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае

8 января ввели в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток».

Новый международный газопровод в этот день запускали одновременно в России и Турции. Торжественная церемония открытия проходила в Стамбуле с участием первых лиц государств. Символический вентиль повернули президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич.

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря и соединяет газотранспортные системы России и Турции. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. метров. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Поставки газа по новому газопроводу будут способствовать повышению энергетической безопасности Турции и европейских стран.

Проект считается технически уникальным. Впервые в мире трубу диаметром 813 мм уложили на глубине более 2 тыс. метров.

Отправная точка для подачи топлива находится на компрессорной станции (КС) «Русская», построенной в районе Анапы. Она обеспечивает необходимое давление для транспортировки газа по дну моря на расстояние более 930 км. На станции в режиме телемоста со Стамбулом работники ООО «Газпром трансгаз Краснодар» приняли участие в торжественном открытии новой газовой магистрали. На связь с Турцией из Анапы вышел Олег Аксютин, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром».

«Турецкий поток» имеет особое значение для развития Кубани. Край сможет получить дополнительный стимул для развития экономики, курортного комплекса, промышленной и транспортной инфраструктуры. Также появятся новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края — здесь уже построены две новые современные газораспределительные станции «Верхнее Джемете» и «Тамань», на очереди — ГРС «Темрюк».