Анапа — Турция. Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 8 января дали старт работе газопровода «Турецкий поток»
Церемония ввода газопровода в эксплуатацию состоялась в стамбульском конгресс-центре «Халич». В ней также приняли участие премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич. Вместе все четверо повернули символический вентиль, передает «Интерфакс».
Путин на церемонии подчеркнул, что технологии, использовавшиеся при постройке «Турецкого потока», гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации.
«При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода», — сказал президент.
По его словам, поставки российского газа в Турцию в прошлом году составили 24 млрд кубометров. «Турецкий поток» позволит поставлять в регион до 31,5 млрд кубометров газа в год.
Эрдоган в свою очередь заявил, что Россия останется главным поставщиком газа для Турции. Кроме того оба государства продолжат сотрудничество в реализации новых совместных проектов.
«Турецкий поток» должен был стать альтернативой «Южному потоку» — газопроводу аналогичной мощности, который задумывался как альтернативный маршрут доставки газа в ЕС в обход Украины. В конце 2014 года от него отказались из-за претензий Еврокомиссии. «Турецкий поток» был заморожен после того, как отношения двух стран осложнились из-за сбитого турецкими ВВС российского самолета Су-24, и соглашение о его возобновлении Россия и Турция подписали в октябре 2016 года.
Строительство газопровода началось в 2017 году, протяженность его составляет 927 км. «Турецкий поток» (TurkStream) состоит из двух нитей, проложенных по дну Черного моря. Он соединяет компрессорную станцию в районе Анапы с берегом Турции. Одна из ниток газопровода, протяженностью почти тысяча километров, предназначена для транспортировки топлива для турецких потребителей. Вторая, такой же длины, нужна для импорта в страны Юга и Юго-востока Европы.
«Газпром» еще в конце 2019 года заполнил обе нитки газом. Топливо уже получают Болгария, Греция и Северная Македония. Мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы.
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