Анапа — Турция. Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 8 января дали старт работе газопровода «Турецкий поток»

Церемония ввода газопровода в эксплуатацию состоялась в стамбульском конгресс-центре «Халич». В ней также приняли участие премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич. Вместе все четверо повернули символический вентиль, передает «Интерфакс».

Путин на церемонии подчеркнул, что технологии, использовавшиеся при постройке «Турецкого потока», гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации.

«При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода», — сказал президент.

По его словам, поставки российского газа в Турцию в прошлом году составили 24 млрд кубометров. «Турецкий поток» позволит поставлять в регион до 31,5 млрд кубометров газа в год.

Эрдоган в свою очередь заявил, что Россия останется главным поставщиком газа для Турции. Кроме того оба государства продолжат сотрудничество в реализации новых совместных проектов.