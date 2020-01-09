Кондратьев ожидает, что «Турецкий поток» улучшит газоснабжение и инфраструктуру Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился ожиданиями о том, что запущенный 8 января «Турецкий поток» поможет увеличить уровень газификации на Кубани
Глава региона отметил, что сейчас край обеспечен газом на 84%. По его мнению, после запуска газопровода, который состоялся 8 января в Стамбуле, появятся новые возможности для развития юго-запада Краснодарского края. Сейчас там находятся две газораспределительные станции, еще одну скоро сдадут в эксплуатацию.
Читайте также:
«Краснодарский край сможет увеличить подачу газа в Крымский и Темрюкский районы, в Анапу. Есть проблемные территории, которые, я надеюсь, смогут улучшить свои показатели газоснабжения благодаря "Турецкому потоку"», — прокомментировал Кондратьев.
Благодаря проекту в регионе создали около 400 рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Кроме того, запуск газопровода «даст мощный стимул для развития курортного комплекса, промышленной и транспортной инфраструктуры», считает губернатор.
Запуск «Турецкого потока» также прокомментировали в Госдуме. Как отметил первый зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT, новый маршрут повлечет снижение цен на продукцию в европейских странах.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.