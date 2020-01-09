Кондратьев ожидает, что «Турецкий поток» улучшит газоснабжение и инфраструктуру Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился ожиданиями о том, что запущенный 8 января «Турецкий поток» поможет увеличить уровень газификации на Кубани

Глава региона отметил, что сейчас край обеспечен газом на 84%. По его мнению, после запуска газопровода, который состоялся 8 января в Стамбуле, появятся новые возможности для развития юго-запада Краснодарского края. Сейчас там находятся две газораспределительные станции, еще одну скоро сдадут в эксплуатацию.

«Краснодарский край сможет увеличить подачу газа в Крымский и Темрюкский районы, в Анапу. Есть проблемные территории, которые, я надеюсь, смогут улучшить свои показатели газоснабжения благодаря "Турецкому потоку"», — прокомментировал Кондратьев.

Благодаря проекту в регионе создали около 400 рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Кроме того, запуск газопровода «даст мощный стимул для развития курортного комплекса, промышленной и транспортной инфраструктуры», считает губернатор.

Запуск «Турецкого потока» также прокомментировали в Госдуме. Как отметил первый зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT, новый маршрут повлечет снижение цен на продукцию в европейских странах.