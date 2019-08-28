День «Еврохима» и праздник урожая в Белореченске

Жителей Белореченска ждала насыщенная программа: от аттракционов и чемпионата по футболу до рок- и поп-концертов и экскурсий по истории края. К празднику в Белореченском районе открыли логистический центр, гостиничный, термальный и спортивный комплексы.

23-25 августа в Белореченске отпраздновали день минерально-химической компании «Еврохим». По традиции он прошел вместе с Днем района и праздником урожая.

На центральном стадионе «Химик» лучших сотрудников компании поздравили почетные гости, в том числе директор по персоналу «Еврохима» Владимир Барановский. Он отметил достижения компании в Пермском крае и Ленинградской и Волгоградской областях, а также подчеркнул, что главная цель «Еврохима» — охрана труда и техника безопасности, так как ни одно производственное достижение не заменит человеческую жизнь.

23 работника завода были удостоены почетных грамот от компании, предприятия, главы района и города. Трех сотрудников наградили почетными знаками Росхимпрофсоюза I и II степени. На открытую в этом году районную доску почета вместе с другими передовиками района занесли портрет начальника отделения цеха сложных минеральных удобрений компании «ЕвроХим-БМУ» Владимира Фрича.

Завершился субботний праздник гала-концертом с участием Николая Тимофеева из группы «Авария» и салютом.