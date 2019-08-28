День «Еврохима» и праздник урожая в Белореченске
23-25 августа в Белореченске отпраздновали день минерально-химической компании «Еврохим». По традиции он прошел вместе с Днем района и праздником урожая.
Жителей Белореченска ждала насыщенная программа: от аттракционов и чемпионата по футболу до рок- и поп-концертов и экскурсий по истории края. К празднику в Белореченском районе открыли логистический центр, гостиничный, термальный и спортивный комплексы.
На центральном стадионе «Химик» лучших сотрудников компании поздравили почетные гости, в том числе директор по персоналу «Еврохима» Владимир Барановский. Он отметил достижения компании в Пермском крае и Ленинградской и Волгоградской областях, а также подчеркнул, что главная цель «Еврохима» — охрана труда и техника безопасности, так как ни одно производственное достижение не заменит человеческую жизнь.
23 работника завода были удостоены почетных грамот от компании, предприятия, главы района и города. Трех сотрудников наградили почетными знаками Росхимпрофсоюза I и II степени. На открытую в этом году районную доску почета вместе с другими передовиками района занесли портрет начальника отделения цеха сложных минеральных удобрений компании «ЕвроХим-БМУ» Владимира Фрича.
Завершился субботний праздник гала-концертом с участием Николая Тимофеева из группы «Авария» и салютом.
Василий Уткин — о неутешительном гимне Лиги чемпионов на стадионе «Краснодара»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.