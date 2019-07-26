Награждение сотрудников «Магнита» в честь Дня торговли

26 июля в Краснодаре прошло награждение сотрудников, которые пришли работать в «Магнит» более 10 лет назад.

В преддверии Дня торговли «Магнит» наградил 10 тысяч сотрудников. Золотой значок и именные поздравления от президента и генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга получили сотрудники, проработавшие в компании 10 и более лет. Столь масштабное награждение состоялось впервые в ритейле.

В головном офисе в Краснодаре сотрудников поздравили директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов и приглашенные гости, в том числе мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Я очень горжусь, что в нашей команде есть такие профессиональные и надежные люди, как вы. Благодаря вам "Магнит" — в лидерах российского ритейла. Почетный золотой знак — это символ благодарности за ваш вклад в успех компании. Впереди у нас еще много вызовов и серьезных задач. Давайте работать над ними вместе!» — сообщил Руслан Исмаилов.

«За 25 лет работы "Магнит" стал визитной карточкой Краснодара и известным российским брендом. «Магнит» — крупнейший налогоплательщик и работодатель, в компании работают 20 тыс. горожан. Администрация города высоко ценит социальную ориентированность компании и всегда открыта для сотрудничества», — сказал Евгений Первышов.

В честь Дня торговли в головном офисе «Магнита» в Краснодаре был организован праздник для сотрудников. Работали интерактивные фотозоны, всех угощали мороженым, конфетами собственного производства и легкими закусками. Также в этот день сотрудники компании установили рекорд, собрав пирамиду из 2 тыс. банок сгущенного молока. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов России. А после был разрезан праздничный торт весом 40 кг.

«Магнит» — один из самых узнаваемых брендов в стране, который стоит у истоков создания современного российского ритейла. Компания — крупнейший работодатель в стране, в сети трудоустроено около 300 тыс. человек. Эта цифра сопоставима с населением небольшого города. В компании работают 78% женщин и 22% мужчин. Возраст большинства сотрудников составляет 27-40 лет.