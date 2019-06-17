Церемония награждения юбилейного «Кинотавра» в Сочи

Юга.ру
Закрытие 30-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи © Фото Екатерины Лызловой

В Сочи 16 июня завершился 30-й российский кинофестиваль «Кинотавр». Церемония награждения юбилейного кинофорума состоялась в Зимнем театре.

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Жюри под председательством Константина Хабенского выбрало самые достойные киноработы, отметив создателей за лучшую режиссерскую и операторскую работу, сценарий, музыку к фильму. Всего в рамках основного конкурса фестиваля были представлены 15 картин, в том числе шесть кинодебютов.

Гран-при фестиваля получил фильм «Бык» Бориса Акопова. Лучшими актерами стали Виктория Толстоганова (фильм Оксаны Карас «Выше неба») и Александр Кузнецов («Большая поэзия» Александра Лунгина).

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