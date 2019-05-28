Как прошло открытие центра ипотечного кредитования Альфа-Банка в Краснодаре

В Краснодаре 27 мая состоялось торжественное открытие центра ипотечного кредитования Альфа-Банка.

Новый офис расположен на улице Седина, 159. Там можно оформить ипотечные сделки любой сложности, проконсультироваться по объектам жилой недвижимости, получить помощь в оформлении договора купли-продажи, а также заключить договор страхования. Подать заявку на оформление кредита можно как в центре ипотечного кредитования, так и в любом офисе Альфа-Банка, а также онлайн через личный кабинет.

Руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов рассказал, что открытие такого центра в Краснодаре — часть стратегии банка, направленной на повышение доступности ипотечных кредитов и качества услуг.

«Сегодня ипотечный кредит в Альфа-Банке, как и многие другие финансовые услуги, можно оформить онлайн. Однако ипотека — сложный продукт, и в процессе заключения ипотечных сделок у клиентов часто возникает много сложных, но очень важных вопросов. Именно специализированный ипотечный центр становится той площадкой, где высококвалифицированные специалисты окажут всестороннюю поддержку в проведении ипотечной сделки любой сложности», — отметил Иванов.

Он уточнил, что в этом году Альфа-Банк рассчитывает войти в пятерку лидеров ипотечного бизнеса, а в ближайшие три года — в тройку.



Директор по розничному бизнесу Альфа-Банка в Краснодарском крае Игорь Гончаров подчеркнул, что в новом офисе клиенты смогут оформить ипотечный кредит в комфортных условиях.

«Открытие центра ипотечного кредитования в первую очередь поможет повысить сервис для клиентов банка. Для нас же это большой потенциал, так как регион является одним из ключевых в стране по продажам ипотеки», — сказал Гончаров.

Получить ипотеку на покупку строящегося жилья в Альфа-Банке можно по ставке от 9,99% годовых, на покупку готового жилья — по ставке от 10,49%. В рамках программ рефинансирования клиентам доступны кредиты по ставке от 10,29% годовых. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет.

Сегодня ипотечные центры Альфа-Банка в Москве, в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Красноярске обслуживают клиентов, желающих изменить свои жилищные условия, в режиме «одного окна». До конца года такие центры начнут работать в Екатеринбурге, Казани и Уфе.