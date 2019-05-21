Церемония вручения премии «Хрустальный компас — 2019»

Церемония вручения премии «Хрустальный компас – 2019» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Премию вручали седьмой год подряд. В мероприятии приняли участие более 1 тыс. гостей. Среди них — представители науки, культуры, общественных организаций, государственные и политические деятели России, делегации из Сербии, Казахстана, Австралии, Греции и Германии, победители и финалисты премии разных лет.

Награду победителям вручали ученые Владимир Котляков и Ольга Соломина, телеведущий Иван Затевахин, народный артист России Владимир Березин, вице-президент Русского географического общества Александр Чибилев.

Жюри выбирало лидеров в 11 номинациях, на которые поступило 556 заявок.

Национальную премию «Хрустальный компас» вручают с 2012 года. Это международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Всего за семь лет на премию «Хрустальный компас» выдвинули более 2 тыс. проектов из 36 стран мира.

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