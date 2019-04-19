В России собираются разрешить частные кладбища

Вся Россия

Распечатать

Минстрой РФ разрабатывает новый закон о похоронном деле, который позволит открывать частные кладбища

Читайте также:

Ведомство направило законопроект на ознакомление экспертам. Он предполагает, что в России можно будет открывать частные кладбища, написала 19 апреля «Российская газета» со ссылкой на документ.

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева пояснила изданию, что речь идет о государственно-частном партнерстве. Это значит, что кладбище сделают на государственной земле, но его будет обслуживать частный оператор, получающий деньги за свои услуги.

По мнению Андреевой, новая система поможет устранить нарушения в этой области. Проект предполагает, что оказывать ритуальные услуги смогут только те компании, с которыми муниципалитет заключит соглашения. В стране создадут региональный реестр таких компаний.

Читайте также:

Сейчас свои услуги также предлагают больницы. При этом у них есть приоритет, так как врачи фиксируют факт смерти и у них есть контакты родственников. Новый закон запретит продавать похоронные принадлежности на территории больниц и на расстоянии меньше 50 метров от них.

Заказы на организацию похорон могут приниматься только в специальных пунктах или через диспетчерские службы. Оказывать такие услуги смогут только по инициативе организатора похорон. Ожидается, что такие меры исключат случаи, когда недобросовестные представители ритуального бизнеса сначала оказывают услуги, а потом выставляют счета родственникам умерших.

Зампредседателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева рассказала, что региональные власти должны будут утвердить общие правила и типовой договор на организацию похорон, а также требования к оказанию ритуальных услуг. Муниципалитеты должны будут вести учет мест захоронения и кладбищ.

кладбище Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России собираются разрешить частные кладбища
Суд отказал родственникам погибших после крушения Ту-154 под Сочи в выплате 2 млрд рублей
ВОЗ объяснила, почему нельзя принимать антибиотики «для профилактики»
ГИБДД планирует увеличить количество задач в теоретическом экзамене на права
В Краснодаре на Радоницу запустят пять специальных автобусных маршрутов
Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика Кантемира Балагова покажут на Каннском кинофестивале

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале