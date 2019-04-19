В России собираются разрешить частные кладбища
Минстрой РФ разрабатывает новый закон о похоронном деле, который позволит открывать частные кладбища
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Ведомство направило законопроект на ознакомление экспертам. Он предполагает, что в России можно будет открывать частные кладбища, написала 19 апреля «Российская газета» со ссылкой на документ.
Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева пояснила изданию, что речь идет о государственно-частном партнерстве. Это значит, что кладбище сделают на государственной земле, но его будет обслуживать частный оператор, получающий деньги за свои услуги.
По мнению Андреевой, новая система поможет устранить нарушения в этой области. Проект предполагает, что оказывать ритуальные услуги смогут только те компании, с которыми муниципалитет заключит соглашения. В стране создадут региональный реестр таких компаний.
Сейчас свои услуги также предлагают больницы. При этом у них есть приоритет, так как врачи фиксируют факт смерти и у них есть контакты родственников. Новый закон запретит продавать похоронные принадлежности на территории больниц и на расстоянии меньше 50 метров от них.
Заказы на организацию похорон могут приниматься только в специальных пунктах или через диспетчерские службы. Оказывать такие услуги смогут только по инициативе организатора похорон. Ожидается, что такие меры исключат случаи, когда недобросовестные представители ритуального бизнеса сначала оказывают услуги, а потом выставляют счета родственникам умерших.
Зампредседателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева рассказала, что региональные власти должны будут утвердить общие правила и типовой договор на организацию похорон, а также требования к оказанию ритуальных услуг. Муниципалитеты должны будут вести учет мест захоронения и кладбищ.
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