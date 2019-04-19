В России собираются разрешить частные кладбища

Ведомство направило законопроект на ознакомление экспертам. Он предполагает, что в России можно будет открывать частные кладбища, написала 19 апреля «Российская газета» со ссылкой на документ.

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева пояснила изданию, что речь идет о государственно-частном партнерстве. Это значит, что кладбище сделают на государственной земле, но его будет обслуживать частный оператор, получающий деньги за свои услуги.

По мнению Андреевой, новая система поможет устранить нарушения в этой области. Проект предполагает, что оказывать ритуальные услуги смогут только те компании, с которыми муниципалитет заключит соглашения. В стране создадут региональный реестр таких компаний.