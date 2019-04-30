Как отметили 370-летие пожарной охраны России в Краснодаре

В Краснодаре 30 апреля провели праздничные мероприятия, посвященные 370-летию пожарной охраны России.

В них приняли участие временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по краю Иван Лунев, вице-губернатор Кубани Сергей Болдин и мэр Краснодара Евгений Первышов.

На Главной городской площади провели парад пожарных. Торжественным маршем также прошли спасатели, ветераны, кадеты. Затем зрителям показали пожарную технику. Можно было увидеть конную повозку с бочками для воды, пожарный мотоцикл «Урал», а также новейшие образцы спасательного оборудования.

Лучшие пожарные получили ведомственные награды. Для детей провели соревнования по пожарному силовому многоборью «Кроссфит». Они могли покататься на квадроциклах, преодолеть полосу препятствий, примерить одежду пожарных.

Для гостей выступили духовой оркестр Росгвардии, ансамбль барабанщиц Краснодарского университета МВД России, группа «Форпост» регионального УФСИН, детские творческие коллективы и хор сотрудников 14-го отряда федеральной противопожарной службы Кубани.

В конце праздника присутствующие увидели показательные выступления сотрудников МЧС. Они показали, как тушат горючую жидкость и ликвидируют условное ДТП.