Запуск электроподстанции «Порт» в Тамани

В Тамани 18 марта прошел запуск новой электроподстанции «Порт», которая будет питать железнодорожные и автомобильные подходы к Крымскому мосту и объекты инфраструктуры на Таманском полуострове.

Команду на ввод в эксплуатацию новой подстанции «Россетей» дал президент Владимир Путин в день пятилетия присоединения Крыма к России.

Президент РФ Владимир Путин в пятую годовщину подписания «Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию» в режиме видеоконференцсвязи торжественно открыл подстанцию «Порт». Она считается стратегически важным объектом для Краснодарского края с точки зрения развития инвестиционного потенциала региона.

ПС 220 кВ «Порт» — это закрытая электроподстанция с двумя силовыми автотрансформаторами мощностью по 200 МВА и двумя силовыми трансформаторами мощностью по 16 МВА. Она обеспечит энергоснабжением сухогрузную часть морского порта «Тамань», автодорожные и железнодорожные составляющие Крымского моста, дорогу Новороссийск — Симферополь и промышленные объекты.

Подстанцию запустила группа компаний «Россети». Строительством объекта занималось дочернее предприятие «Россетей» — компания «Кубаньэнерго».

«Проект финансировался за счет собственных средств ГК "Россети" и "Кубаньэнерго". Общая стоимость строительства составила около 7,7 млрд рублей. Это непосредственно подстанция "Порт", а также воздушные и кабельные линии общей протяженностью около 200 км», — рассказал генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Благодаря использованию передовых технологий подстанцией «Порт» будут управлять дистанционно в режиме онлайн. Это обеспечит ее надежность и позволит снизить операционные издержки. При этом запуск нового энергообъекта, несмотря на автоматизированную систему управления, создал новые рабочие места.

При строительстве подстанции «Порт» были учтены погодные условия, что позволит предотвратить аварийные ситуации на объекте.

«Фактически на Тамани создана новая электросетевая инфраструктура. Она призвана покрыть потребности в энергомощностях крупных потребителей на полуострове. При строительстве применены современные материалы, делающие энергообъекты независимыми от любых метеоявлений. Вы знаете, что в Тамани и Новороссийске бывают сильные ветра. Поэтому при проектировании подстанции были поставлены задачи, чтобы никакие нагрузки не мешали функционировать объекту», — отметил генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов.

Современная автоматизированная система управления на подстанции обрабатывает около 6,5 тысяч сигналов оборудования, мониторинга и диагностики, которые поступают в цифровом виде.