Банк Уралсиб вошел в рейтинг по объемам ипотечного кредитования за девять месяцев 2026 года

Исслеование подгтовили аналитики «Русипотеки». Всего с января по сентябрь Уралсиб выдал кредитов на 32,3 млрд рублей. Кроме того, за указанный период банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 12,8 млрд рублей, семейной ипотеке — 9,1 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 1 октября 2026 года — 165,9 млрд рублей. Также по итогам 9 месяцев 2026 года Уралсиб занял пятое место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

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По итогам девяти месяцев Уралсиб увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам более чем в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 23,2 млрд рублей. Чаще всего клиенты выбирали кредиты на покупку вторичного жилья.

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Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредиток с максимальным льготным периодом.