Свободное время женщины с удовольствием тратили бы на кино, прогулки с семьей, встречи с друзьями, бьюти-процедуры, творчество и сон

В канун Дня матери Авито Услуги опросили 10 тысяч мам и 10 тысяч отцов по всей России и выяснили, как семьи в Краснодарском крае распределяют домашние обязанности и как родители проводят свободное время. Мам спросили, какие дела они предпочитают выполнять сами, а отцов — какие бытовые задачи они решают и сколько готовы тратить на услуги специалистов.

Какие домашние дела нравятся мамам

Многие мамы воспринимают домашние дела не только как обязанность. Как показал опрос, 89% женщин с детьми в Краснодарском крае имеют в своем ежедневном графике одно или несколько домашних дел, которые им действительно нравятся:

54% — готовка,

34% — уборка,

24% — уход за домашними животными,

23% — помощь детям с домашними заданиями,

14% — организация семейных мероприятий,

11% — небольшой ремонт и сборка мебели.

В целом 42% кубанских мам считают, что им хватает времени и на отдых, и на домашние дела, в том числе 12% говорят, что бытовые вопросы занимают лишь небольшую часть их дня. В то же время 55% мам признались, что времени на отдых и на себя у них меньше, чем хотелось бы.

Чуть больше половины мам (52%) рассказали, что они или их семья обращались к специалистам по бытовым вопросам и дополнительному образованию. Среди тех, кто пользовался такими услугами за последний год, чаще всего называли: