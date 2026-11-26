Более половины кубанских мам хотят иметь больше времени на себя — опрос ко Дню матери
Свободное время женщины с удовольствием тратили бы на кино, прогулки с семьей, встречи с друзьями, бьюти-процедуры, творчество и сон
В канун Дня матери Авито Услуги опросили 10 тысяч мам и 10 тысяч отцов по всей России и выяснили, как семьи в Краснодарском крае распределяют домашние обязанности и как родители проводят свободное время. Мам спросили, какие дела они предпочитают выполнять сами, а отцов — какие бытовые задачи они решают и сколько готовы тратить на услуги специалистов.
Какие домашние дела нравятся мамам
Многие мамы воспринимают домашние дела не только как обязанность. Как показал опрос, 89% женщин с детьми в Краснодарском крае имеют в своем ежедневном графике одно или несколько домашних дел, которые им действительно нравятся:
- 54% — готовка,
- 34% — уборка,
- 24% — уход за домашними животными,
- 23% — помощь детям с домашними заданиями,
- 14% — организация семейных мероприятий,
- 11% — небольшой ремонт и сборка мебели.
В целом 42% кубанских мам считают, что им хватает времени и на отдых, и на домашние дела, в том числе 12% говорят, что бытовые вопросы занимают лишь небольшую часть их дня. В то же время 55% мам признались, что времени на отдых и на себя у них меньше, чем хотелось бы.
Чуть больше половины мам (52%) рассказали, что они или их семья обращались к специалистам по бытовым вопросам и дополнительному образованию. Среди тех, кто пользовался такими услугами за последний год, чаще всего называли:
- специалистов по пошиву или ремонту одежды — 41%,
- мастеров на час — 37%,
- специалистов по компьютерной технике — 36%
- спортивных тренеров для детей — 27%.
Как заняты в быту отцы
По данным опроса Авито Услуг, 40% отцов в Краснодарском крае делят домашние обязанности с партнершами поровну. Еще 14% отцов рассказали, что выполняют все бытовые задачи сами или поручают их специалистам.
Обращаться к специалистам для простого и удобного решения домашних вопросов готовы 81% опрошенных. Дополнительно тратить на услуги мастеров мужчины готовы в среднем 11,5 тыс. руб. ежемесячно.
Свободный день для мамы
Если бы целый день не нужно было посвящать работе и домашним задачам, 40% женщин выбрали бы просмотр фильма, сериала или любимого шоу, столько же провели бы время с семьей — например, отправились на прогулку или в кино. Каждая четвертая (26%) встретилась бы с друзьями. Еще 26% сходили бы в салон красоты или к мастеру на маникюр, педикюр, стрижку и другие процедуры, 20% занялись бы творчеством, а 18% хотели бы просто выспаться.
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В 2026 году 75% опрошенных мужчин в регионе планируют отметить День матери и взять на себя повседневные дела, чтобы у их партнерш было больше свободного времени. Почти каждый третий (31%) устроит небольшой семейный ужин, 17% планируют организовать для партнерши день, который она сможет провести по своему усмотрению, а 10% — устроить романтический ужин вдвоем. Средний бюджет на организацию праздника без подарка — 11,8 тыс. рублей, на подарок — 11,5 тыс. рублей.
«День матери — хороший повод поговорить о том, как меняется культура семейной заботы. Сегодня она проявляется по-разному: в совместном решении бытовых вопросов, внимании к интересам друг друга, возможности разделить обязанности или доверить часть задач профессионалам. Мы видим, что услуги специалистов становятся одним из инструментов организации повседневной жизни семьи. Главный результат такой помощи — возможность каждого члена семьи находить время и для общих планов, и для собственных интересов», — отмечает руководитель бизнес-направления «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услуг Александр Семочкин.
Как писали Юга.ру, на «Госуслугах» россиян спрашивают о причинах отказа от рождения ребенка. Людям за 40 лет опрос не пришел.