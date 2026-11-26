Осенью МТС увеличила пропускную способность сети в Анапском районе на треть. В первую очередь качество связи улучшилось в жилых районах активно растущих территорий Анапы, а также в популярных туристических локациях.

Наиболее заметный прирост скоростей получили:

«Крещенский парк» в исторической части Анапы,

территория ВДЦ «Смена» и прилегающие к лагерю пляжи поселка Сукко,

дельфинарий, расположенный в Большом Утрише.

Параллельно со строительством новых базовых станций в Анапском районе МТС проводит полный перевод сетей в 4G/LTE, отключая базовые станции 3G. Это позволяет наращивать пропускную способность сети не только за счет новой стройки, но и за счет грамотного распределения технических ресурсов. В том числе благодаря этому проекту оператор запустил в Анапе 5G на частотах LTE 2100 МГц — один частотный ресурс задействован одновременно для сетей четвертого и пятого поколений.