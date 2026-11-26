В Анапском районе улучшилось качество мобильной связи от МТС
Параллельно со строительством новых базовых станций оператор переводит сети в стандарт 4G/LTE
Осенью МТС увеличила пропускную способность сети в Анапском районе на треть. В первую очередь качество связи улучшилось в жилых районах активно растущих территорий Анапы, а также в популярных туристических локациях.
Наиболее заметный прирост скоростей получили:
- «Крещенский парк» в исторической части Анапы,
- территория ВДЦ «Смена» и прилегающие к лагерю пляжи поселка Сукко,
- дельфинарий, расположенный в Большом Утрише.
Параллельно со строительством новых базовых станций в Анапском районе МТС проводит полный перевод сетей в 4G/LTE, отключая базовые станции 3G. Это позволяет наращивать пропускную способность сети не только за счет новой стройки, но и за счет грамотного распределения технических ресурсов. В том числе благодаря этому проекту оператор запустил в Анапе 5G на частотах LTE 2100 МГц — один частотный ресурс задействован одновременно для сетей четвертого и пятого поколений.
«Анапа — один из главных курортов страны и одновременно город с высокой концентрацией новой застройки в масштабах всей России. Наша сеть должна успевать за новыми вызовами меняющегося облика Анапского района и соответствовать ожиданиям всех наших пользователей. Это наш вклад в репутацию города, удобство гостей и устойчивость бизнеса», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Как писали Юга.ру, Анапа официально стала курортом федерального значения — с уточненными границами.