Уралсиб получил награду имени Столыпина за развитие POS кредитования в цифровых каналах
В Москве прошла церемония награждения лауреатов XXII международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина. Банк Уралсиб стал лауреатом в номинации «Лучшие условия для кредитования»
Награду получил проект Уралсиба «Динамичное развитие POS кредитования через оператора финансовой платформы в цифровых каналах», который позволяет выдавать POS кредиты* дистанционно с полной идентификацией заемщика. Жюри отметило динамику роста выдач кредитов банком в данном канале.
Диплом лауреата был вручен руководителю департамента розничных продуктов Уралсиба, замруководителю блока «Розничный бизнес» Екатерине Резниковой и начальнику управления целевого потребительского кредитования банка Артему Алиеву.
«Уралсиб вышел в сегмент POS кредитования в конце 2024 года — на уже сформированный и высококонкурентный рынок. У нас не было права на долгую раскачку, поэтому мы сразу поставили задачу сделать сервис уровня лидеров рынка — быстрым, безопасным и удобным для клиентов и партнеров. Мы стали одним из первых банков, запустивших кредитование через операторов финансовых платформ», — отметила Екатерина Резникова.
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Премия проводится с 2004 года при участии Совета торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку и инвестициям, отраслевых объединений и финансовой бизнес ассоциации Евроазиатского сотрудничества (ФБА-ЕАС). Она нацелена на выявление и поддержку практик взаимодействия финансового сектора и реального бизнеса, инвестиционных проектов и финансовых решений.
В 2026 году Премия прошла под девизом «65 лет после «Поехали!»: экономика на старте новой эры». Конкурсная программа была сфокусирована на задачах экономики. Особое внимание уделялось как классическим банковским продуктам, так и цифровым валютам, ESG-финансированию, платформенным экосистемам, а также проектному финансированию, факторингу, лизингу и платежным системам.
*POS кредитование (Point of Sale — пер. «точка продаж») — кредитование в точках продаж.
Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в число лидеров рейтинга самых выгодных вкладов в юанях.
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