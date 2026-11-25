В Москве прошла церемония награждения лауреатов XXII международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина. Банк Уралсиб стал лауреатом в номинации «Лучшие условия для кредитования»

Диплом лауреата был вручен руководителю департамента розничных продуктов Уралсиба, замруководителю блока «Розничный бизнес» Екатерине Резниковой и начальнику управления целевого потребительского кредитования банка Артему Алиеву. «Уралсиб вышел в сегмент POS кредитования в конце 2024 года — на уже сформированный и высококонкурентный рынок. У нас не было права на долгую раскачку, поэтому мы сразу поставили задачу сделать сервис уровня лидеров рынка — быстрым, безопасным и удобным для клиентов и партнеров. Мы стали одним из первых банков, запустивших кредитование через операторов финансовых платформ», — отметила Екатерина Резникова.

Награду получил проект Уралсиба «Динамичное развитие POS кредитования через оператора финансовой платформы в цифровых каналах», который позволяет выдавать POS кредиты* дистанционно с полной идентификацией заемщика. Жюри отметило динамику роста выдач кредитов банком в данном канале.

Премия проводится с 2004 года при участии Совета торгово-промышленной палаты РФ по финансовому рынку и инвестициям, отраслевых объединений и финансовой бизнес ассоциации Евроазиатского сотрудничества (ФБА-ЕАС). Она нацелена на выявление и поддержку практик взаимодействия финансового сектора и реального бизнеса, инвестиционных проектов и финансовых решений.

В 2026 году Премия прошла под девизом «65 лет после «Поехали!»: экономика на старте новой эры». Конкурсная программа была сфокусирована на задачах экономики. Особое внимание уделялось как классическим банковским продуктам, так и цифровым валютам, ESG-финансированию, платформенным экосистемам, а также проектному финансированию, факторингу, лизингу и платежным системам.