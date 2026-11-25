Семь поездов, идущих через Краснодарский край, задерживаются до 11 часов
Из-за аварии в Рязанской области с опозданием следуют семь поездов южного направления
25 ноября пресс-служба «Гранд Сервис Экспресса» сообщила, что семь составов, курсирующих через Краснодарский край и Ростовскую область, выбились из графика из-за происшествия в Рязанской области. Там упавшие деревья повредили линии электропередачи.
«Лыжная стрела» с остановкой в Краснодаре и новые двухэтажки:
В сторону Крыма (отправлением 24 ноября) с опозданием более четырех часов следуют поезда:
- № 007 Санкт-Петербург — Керчь;
- № 92 Москва — Керчь.
Из Крыма (отправлением 23 ноября) задерживаются три состава:
- № 28 Керчь — Москва (на 11 часов);
- № 92 Керчь — Москва (на 9 часов);
- № 008 Керчь — Санкт-Петербург (на 8,5 часа).
Также с опозданием следуют два поезда «Таврия» (отправлением 24 ноября):
- № 172 Новороссийск — Москва (на 9 часов);
- № 170 Москва — Минеральные Воды (на 4 часа).
Кроме того, 25 ноября сдвинулось время отправления двух рейсов с Казанского вокзала Москвы: поезд № 28/27 в Керчь уйдет не раньше 10:30, а № 172/171 в Новороссийск — не раньше 13:00.
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