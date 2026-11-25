Из-за аварии в Рязанской области с опозданием следуют семь поездов южного направления

25 ноября пресс-служба «Гранд Сервис Экспресса» сообщила , что семь составов, курсирующих через Краснодарский край и Ростовскую область, выбились из графика из-за происшествия в Рязанской области. Там упавшие деревья повредили линии электропередачи.

«Лыжная стрела» с остановкой в Краснодаре и новые двухэтажки:

В сторону Крыма (отправлением 24 ноября) с опозданием более четырех часов следуют поезда:

№ 007 Санкт-Петербург — Керчь;

№ 92 Москва — Керчь.

Из Крыма (отправлением 23 ноября) задерживаются три состава:

№ 28 Керчь — Москва (на 11 часов);

№ 92 Керчь — Москва (на 9 часов);

№ 008 Керчь — Санкт-Петербург (на 8,5 часа).

Также с опозданием следуют два поезда «Таврия» (отправлением 24 ноября):

№ 172 Новороссийск — Москва (на 9 часов);

№ 170 Москва — Минеральные Воды (на 4 часа).

Кроме того, 25 ноября сдвинулось время отправления двух рейсов с Казанского вокзала Москвы: поезд № 28/27 в Керчь уйдет не раньше 10:30, а № 172/171 в Новороссийск — не раньше 13:00.