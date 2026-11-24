В Краснодаре снег может пойти уже 29 ноября, в низкогорье Сочи — 25 числа

Телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что с 29 ноября по 4 ноября на территории Краснодарского края может выпасть до 20 см снега. Осадки ожидаются на участке от Краснодара до Ростова-на-Дону.

Также снег может выпасть на Черноморском побережье — от Туапсе до Анапы.

В низкогорье Сочи осадки ожидаются уже 25 и 26 ноября. Снег выпадет в районе села Пластунки и других населенных пунктов, но на побережье его не будет. Однако прогноз может измениться.