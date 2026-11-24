«Зима уже наступает»: синоптики прогнозируют снег в Краснодаре
В Краснодаре снег может пойти уже 29 ноября, в низкогорье Сочи — 25 числа
Телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что с 29 ноября по 4 ноября на территории Краснодарского края может выпасть до 20 см снега. Осадки ожидаются на участке от Краснодара до Ростова-на-Дону.
Также снег может выпасть на Черноморском побережье — от Туапсе до Анапы.
В низкогорье Сочи осадки ожидаются уже 25 и 26 ноября. Снег выпадет в районе села Пластунки и других населенных пунктов, но на побережье его не будет. Однако прогноз может измениться.
Возможное выпадение снега подтвердил и синоптик Юрий Ткаченко. По его словам, осадки ожидаются с 28 ноября по 1 декабря. Прогнозируется мокрый снег и усиление северо-восточного ветра, который будет создавать дополнительное ощущение холода. Ткаченко отметил, что «зима уже наступает на Кубани».
Как писали Юга.ру, 24 ноября на «Роза Хутор» выпало 65 сантиметров снега.