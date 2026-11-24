24 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Кисловодске. 19 ноября силовики задержали 22-летнего жителя, который собирался напасть на прихожан религиозного учреждения. По данным спецслужб, он действовал по указанию участников запрещенной в России международной террористической организации.

Как уточнили в ФСБ, подозреваемый разделял радикальные взгляды, под руководством куратора присягнул лидеру террористической структуры, изучил местность и выбрал время, когда там будет больше всего людей. Взрывное устройство он собрал сам.