В Кисловодске ФСБ предотвратила теракт в синагоге
Силовики задержали 22-летнего местного жителя с самодельным взрывным устройством, готовившего взрыв в синагоге Кисловодска
24 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Кисловодске. 19 ноября силовики задержали 22-летнего жителя, который собирался напасть на прихожан религиозного учреждения. По данным спецслужб, он действовал по указанию участников запрещенной в России международной террористической организации.
Как уточнили в ФСБ, подозреваемый разделял радикальные взгляды, под руководством куратора присягнул лидеру террористической структуры, изучил местность и выбрал время, когда там будет больше всего людей. Взрывное устройство он собрал сам.
Парня задержали по дороге к месту преступления. При нем нашли самодельную бомбу весом 3,5 кг с поражающими элементами. Дома у него изъяли компоненты для взрывчатки, а также телефоны и другие средства связи с перепиской и инструкциями от представителя террористов.
Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
На допросе задержанный признал вину и заявил, что после совершения теракта планировал уехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.
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