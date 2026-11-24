ИИ-агенты в образовании. Эксперты обсудили тренды применения технологий в школах и колледжах страны
Минпросвещения РФ и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в создании ИИ-модели для системы общего образования
В московском кампусе «Школы 21» прошла стратегическая сессия «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур», организованная Сбером и Минпросвещения России. Более 100 экспертов и представителей технокомпаний из 20 регионов протестировали ИИ-инструменты и подготовили предложения по их внедрению в школах и колледжах.
Целями стратегической сессии были определение тенденций развития искусственного интеллекта в системе общего и среднего профессионального образования, сбор и структурирование экспертных предложений по его регулированию, отбор приоритетных инструментов для включения в концепцию и техническое задание создаваемой модели ИИ для сферы образования.
В ходе мероприятия Министерство просвещения РФ и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в создании ИИ-модели для системы общего образования. Как отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, это позволит заложить фундаментальную основу ИИ-помощника учителя и обеспечить эффективное и безопасное внедрение технологии. По словам Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, нейросеть появится в дополнение к традиционной системе образования — чтобы повышалось качество обучения и образования школьников, развивалось единое образовательное пространство и система воспитательной работы.
Как рассказал Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов, повышение навыков работы с ИИ-агентами среди школьников, студентов и взрослых — один из фокусов работы компании: «В декабре 2025 года в столице региона начал работу кампус «Школы 21», где можно бесплатно получить востребованную на рынке ИТ-профессию. Также мы активно работаем и со школьниками: ежегодно проводим более 100 открытых уроков и мероприятий, где показываем, как и в чем ИИ помогает быть эффективнее. Повсеместно внедряют нейросеть ГигаЧат Бизнес в свои бизнес-процессы и предприниматели».
Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов РФ по дефициту школьных учителей.