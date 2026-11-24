Минпросвещения РФ и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в создании ИИ-модели для системы общего образования

В московском кампусе «Школы 21» прошла стратегическая сессия «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур», организованная Сбером и Минпросвещения России. Более 100 экспертов и представителей технокомпаний из 20 регионов протестировали ИИ-инструменты и подготовили предложения по их внедрению в школах и колледжах.

Целями стратегической сессии были определение тенденций развития искусственного интеллекта в системе общего и среднего профессионального образования, сбор и структурирование экспертных предложений по его регулированию, отбор приоритетных инструментов для включения в концепцию и техническое задание создаваемой модели ИИ для сферы образования.