Аналитики Сбера изучили динамику цен на недвижимость в регионе и по всей России в октябре 2026 года

По данным аналитического центра Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера, за год стоимость квадратного метра в новостройках Ростовской области увеличилась на 6,3%, а на рынке готового жилья — на 6%. При этом динамика цен в регионе оказалась более умеренной по сравнению с общероссийскими показателями: в среднем по стране первичная недвижимость подорожала на 11,2%, вторичная — на 12,5%. Так, в октябре 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках по итогам ипотечных сделок Сбера составила 151,9 тыс. рублей. При этом средняя цена предложения на площадке Домклик достигла 148,1 тыс. рублей, то есть стоимость квадратного метра в заключенных сделках оказалась на 2,5% выше цены в объявлениях. Это говорит о том, что покупатели готовы приобретать более качественные и, соответственно, дорогие лоты, чем те, что представлены в базовой выгрузке.

© Изображение предоставлено Домклик

В целом по России в октябре новостройки подорожали на 1,6% за месяц — до 197,7 тыс. рублей за квадратный метр. Годовой прирост составил 11,2%. Цены на первичном рынке растут уже 18 месяцев подряд.

На рынке готового жилья в регионе средняя стоимость квадратного метра по итогам ипотечных сделок в октябре составила 101,9 тыс. рублей. Средняя цена предложения на Домклик была выше на 14,6% — 116,8 тыс. рублей. Такая динамика отражает разницу между ожиданиями продавцов и фактической стоимостью, по которой покупатели готовы приобретать недвижимость. За год готовое жилье на Дону подорожало на 6%. В масштабах страны рост оказался более существенным: по итогам октября стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 12,5%, достигнув 133,1 тыс. рублей.

© Изображение предоставлено Домклик

Вторичное жилье по всей стране в последние месяцы демонстрирует устойчивую динамику. В частности, квартиры в домах, построенных за последние десять лет, по медианной стоимости квадратного метра уже на 2,4% дороже новостроек. «Рынок недвижимости Ростовской области демонстрирует зрелость и устойчивость. Мы видим, что, несмотря на изменение условий льготных ипотечных программ и умеренным ростом цен, спрос остается стабильным. Ожидаем, что до конца года тренд сохранится», — отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.