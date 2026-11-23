Авито Авто провел 19 ноября ежегодный Авто Саммит, объединивший 1500 участников офлайн и онлайн. На конференции спикеры выделили ключевые компоненты, которые помогают наращивать эффективность дилерского бизнеса: понимание актуальных потребностей покупателей, оптимизация бизнес-процессов с использованием современных технологий, в том числе ИИ, а также их внедрение в работу команды.

«По данным Автохаба, у лидеров рынка оборачиваемость склада почти вдвое быстрее, чем в среднем по рынку. Базовая маржинальность от продажи автомобиля без учета доходов от дополнительных продуктов и услуг — на 50% выше. За такими результатами стоит системная работа с данными и внутренними процессами. Искусственный интеллект помогает дилерам точнее управлять складом, ценами и продвижением, сокращая рутинные операции и освобождая время для работы с клиентами», — отметил старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

Один из примеров решения на основе технологий искусственного интеллекта — «Автопилот продвижения». Этот инструмент помогает дилерам автоматически распределять рекламный бюджет на продвижение на Авито Авто и получать больше трафика (до 68% дополнительных целевых контактов) без увеличения расходов. Директор по развитию автосалонов КИТ Арсений Леонов отметил, что «Автопилот продвижения» помог компании не только нарастить число потенциальных покупателей, но и освободить сотрудников от рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на продажах.

Пользователи, в свою очередь, заинтересованы в большей прозрачности при выборе автомобиля еще до визита в дилерский центр. По данным Авито Авто, возможность заранее в онлайне проверить историю автомобиля с пробегом и понять справедливость его цены — важные факторы для 73% опрошенных. Эту потребность в прозрачности помогает закрывать в том числе Автотека, алгоритмы которой на основе ИИ простым языком интерпретируют данные об автомобиле.

«На Авито можно найти автомобиль, просто листая ленту: алгоритмы персонализации учитывают десятки параметров, чтобы предлагать пользователям подходящие объявления. В зависимости от сезона через персональные рекомендации проходит до половины всех сделок на платформе. ИИ поменял не только процесс покупки, но и подход к разработке сервисов. С его помощью мы планируем проверять две идеи параллельно вместо одной», — рассказал управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев.