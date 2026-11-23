ИИ, оптимизация, прозрачность. Эксперты назвали главные тренды российского авторынка
В Москве прошел ежегодный федеральный Авто Саммит, главной темой которого стала эффективность дилерского бизнеса
Авито Авто провел 19 ноября ежегодный Авто Саммит, объединивший 1500 участников офлайн и онлайн. На конференции спикеры выделили ключевые компоненты, которые помогают наращивать эффективность дилерского бизнеса: понимание актуальных потребностей покупателей, оптимизация бизнес-процессов с использованием современных технологий, в том числе ИИ, а также их внедрение в работу команды.
«По данным Автохаба, у лидеров рынка оборачиваемость склада почти вдвое быстрее, чем в среднем по рынку. Базовая маржинальность от продажи автомобиля без учета доходов от дополнительных продуктов и услуг — на 50% выше. За такими результатами стоит системная работа с данными и внутренними процессами. Искусственный интеллект помогает дилерам точнее управлять складом, ценами и продвижением, сокращая рутинные операции и освобождая время для работы с клиентами», — отметил старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.
Один из примеров решения на основе технологий искусственного интеллекта — «Автопилот продвижения». Этот инструмент помогает дилерам автоматически распределять рекламный бюджет на продвижение на Авито Авто и получать больше трафика (до 68% дополнительных целевых контактов) без увеличения расходов. Директор по развитию автосалонов КИТ Арсений Леонов отметил, что «Автопилот продвижения» помог компании не только нарастить число потенциальных покупателей, но и освободить сотрудников от рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на продажах.
Пользователи, в свою очередь, заинтересованы в большей прозрачности при выборе автомобиля еще до визита в дилерский центр. По данным Авито Авто, возможность заранее в онлайне проверить историю автомобиля с пробегом и понять справедливость его цены — важные факторы для 73% опрошенных. Эту потребность в прозрачности помогает закрывать в том числе Автотека, алгоритмы которой на основе ИИ простым языком интерпретируют данные об автомобиле.
«На Авито можно найти автомобиль, просто листая ленту: алгоритмы персонализации учитывают десятки параметров, чтобы предлагать пользователям подходящие объявления. В зависимости от сезона через персональные рекомендации проходит до половины всех сделок на платформе. ИИ поменял не только процесс покупки, но и подход к разработке сервисов. С его помощью мы планируем проверять две идеи параллельно вместо одной», — рассказал управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев.
На Авто Саммите эксперты также представили ключевые тенденции в сегментах новых автомобилей и автомобилей с пробегом. По словам директора бизнес-направления «Новые автомобили» в Авито Никиты Ивахненко, после роста в 2024 году и охлаждения в 2025-м рынок новых автомобилей постепенно стабилизируется: «За первые десять месяцев 2026 года спрос вырос на 8%, а средняя цена — на 5% год к году, достигнув в октябре 3,6 млн рублей. Мы видим умеренный рост и считаем, что рынок нашел новый баланс спроса и предложения».
За год доля автомобилей российских брендов в предложении выросла с 35% до 44%, тогда как китайских — сократилась с 55% до 45%. При этом спрос на них растет быстрее рынка: за десять месяцев он увеличился примерно на четверть год к году. Их средняя стоимость составила 3,8 млн рублей. Доля китайских машин с пробегом в предложении впервые превысила 7%, хотя еще четыре года назад была ниже 3%.
Покупатели стали активнее рассматривать более дорогие автомобили. За десять месяцев интерес к машинам стоимостью от 3 до 5 млн рублей вырос на 52,2%, от 5 до 8 млн рублей — на 70,9%. При этом показатель для автомобилей дешевле 2 млн рублей снизился на 13,4%.
Востребованность гибридов также растет: за год доля контактов с продавцами новых гибридных автомобилей увеличилась вдвое, достигнув в октябре 8,8%.
Спрос на автомобили с пробегом вырос на 9% год к году. При этом на рынке наблюдалась стагнация предложения и цен: количество объявлений практически не изменилось, а средняя стоимость автомобиля составила 1,35 млн рублей.
Ведущим Авто Саммита выступил актер, музыкант, автогонщик и амбассадор Авито Авто Николай Фоменко. На пресс-конференции он поделился своим взглядом на развитие автомобильного рынка и роль профессиональной экспертизы при выборе машины: «Мне всегда интересно работать с профессионалами, которые действительно разбираются в своем деле. В Авито Авто меня привлек именно такой подход: здесь за решениями стоят экспертиза, серьезная аналитика и глубокое понимание автомобильного рынка. Некоторые данные, представленные сегодня на Авто Саммите, даже для меня стали открытием. И здорово, что такая экспертиза помогает людям лучше ориентироваться на рынке и выбирать автомобиль».
Как писали Юга.ру, зимой в горы Сочи не пустят автомобили без зимней резины.