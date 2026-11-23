Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредиток с максимальным льготным периодом
Кредитная карта банка Уралсиб вошла в рейтинг лучших с максимальным льготным периодом
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру в ноябре. Аналитики изучили текущие условия в линейках российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 октября 2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.
При составлении исследования эксперты учли:
- длительность льготного периода и правила его действия;
- минимальную ставку кредитования вне льготного периода;
- процентные ставки и их диапазон;
- полную стоимость кредита;
- лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период;
- стоимость выпуска и годового обслуживания карты;
- размер кешбэка в процентах;
- лимит бонусов в программе лояльности.
«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней на покупки, бесплатным обслуживанием, а также снятием наличных и переводами без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив в день заявки после подписания документов.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, Уралсиб расширил сеть дистанционного обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса.
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