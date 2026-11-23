Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в юанях в ноябре 2026 года

Рейтинг подготовил портал Brobank.ru на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 18 ноября 2026 года. Банки в исследовании ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличию дополнительных условий, территориальный охват и другие критерии.

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В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 1,35% до 4,5% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия составляет 20 тысяч юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил портфель автокредитов по итогам 10 месяцев.