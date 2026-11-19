Уралсиб расширил сеть дистанционного обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса
Уралсиб расширил географию курьерского сервиса*, который позволяет дистанционно открывать расчетные счета и обслуживать клиентов малого и среднего бизнеса в городах, где отсутствуют отделения банка
Сегодня возможности дистанционного обслуживания банка Уралсиб доступны в 1700 населенных пунктах. В этих городах теперь можно открыть счет и получить бизнес-карту (виртуальную или с курьерской доставкой), открыть зарплатный проект или подключить торговый эквайринг**.
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Специалисты курьерского сервиса помогут оформить документы. После этого клиент сможет выполнять ежедневные операции в интернет-банке или мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.
Подать заявку на дистанционное открытие расчетного счета и оформление продуктов банка можно здесь. Узнать о возможностях дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса можно по телефону центра дистанционного обслуживания бизнеса Уралсиба 8-800-700-77-16.
*Услуга оказывается с участием партнера ООО «ФИНДОСТАВКА».
** Подробнее о доступных услугах при дистанционном обслуживании в конкретном населенном пункте можно узнать по телефону контакт-центра для бизнеса 8-800-700-77-16.
Как писали Юга.ру, прибыль Уралсиба за девять месяцев по РСБУ составила 14,5 млрд рублей.
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