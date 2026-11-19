МегаФон ускорил 5G в центре Краснодара: трафик вырос на 70%

МегаФон расширил 5G в центре Краснодара. К концу осени объем интернет-трафика в сети пятого поколения в городе вырос на 70%. Чтобы справиться с растущей нагрузкой, инженеры провели масштабные работы по улучшению качества мобильного интернета в центре краевой столицы. Теперь краснодарцы и гости города могут быстрее скачивать тяжёлые файлы, делиться фото и видео и оставаться на связи. Специалисты запустили на базовых станциях дополнительный высокочастотный слой и провели рефарминг — перевели часть радиочастотного спектра из LTE в 5G. Это увеличило емкость сети и повысило качество мобильного интернета.

Работы охватили улицы Красную, Буденного, Рашпилевскую и Одесскую, часть Александровского бульвара, территорию у Триумфальной арки, прогулочную зону ТК «Центр города», главную городскую площадь, Театр драмы имени Горького, а также территорию возле стадиона «Динамо». Ранее инженеры улучшили связь и в районе парка «Краснодар» — еще одной популярной туристической локации. «Краснодар — не только крупный деловой центр, но и город, который с каждым годом привлекает всё больше туристов. Особенно оживлённо здесь становится в преддверии новогодних праздников: улицу Красную уже начали украшать, и совсем скоро она станет одним из главных мест для прогулок и встреч гостей и горожан. Мы заранее готовимся к росту нагрузки на сеть в центре города. После работ скорость передачи данных на обновленных участках может превышать 200 Мбит/с. Уверен, это поможет сделать пребывание в Краснодаре еще приятнее», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Мурад Евлоев. Подключиться к 5G могут владельцы смартфонов, которые поддерживают этот стандарт. На Кубани за последний год количество таких устройств в сети МегаФона выросло на 31%. В Краснодаре рост еще заметнее — 47%.