На краснодарском заводе «Очаково» обновилась система безопасности, усилившая контроль за протяженной территорией предприятия. Цифровой проект охраны периметра, интегрированного с IP-видеонаблюдением, реализовала МТС. Компания построила новый участок волоконно-оптической сети для подключения удаленных объектов и смонтировала оборудование для видеонаблюдения и охраны периметра.

Новую систему объединили с существующей, чтобы исключить слепые зоны и быстрее реагировать на несанкционированное проникновение на территорию предприятия. Кроме того, система снизила нагрузку на операторов: она автоматически выводит проблемные участки на монитор и подает сигнал тревоги. Техническое решение прошло тестовый период и успешно фиксирует события при любых погодных условиях в круглосуточном режиме.