В Краснодаре у завода «Очаково» обновили систему контроля за безопасностью
Современная цифровая система успешно фиксирует события при любых погодных условиях в круглосуточном режиме
На краснодарском заводе «Очаково» обновилась система безопасности, усилившая контроль за протяженной территорией предприятия. Цифровой проект охраны периметра, интегрированного с IP-видеонаблюдением, реализовала МТС. Компания построила новый участок волоконно-оптической сети для подключения удаленных объектов и смонтировала оборудование для видеонаблюдения и охраны периметра.
Новую систему объединили с существующей, чтобы исключить слепые зоны и быстрее реагировать на несанкционированное проникновение на территорию предприятия. Кроме того, система снизила нагрузку на операторов: она автоматически выводит проблемные участки на монитор и подает сигнал тревоги. Техническое решение прошло тестовый период и успешно фиксирует события при любых погодных условиях в круглосуточном режиме.
«По нашему опыту, внедрение цифрового контроля увеличивает скорость реакции служб безопасности на любые инциденты в среднем на 80%. При этом сотрудникам не нужно непрерывно смотреть в мониторы: система сама подсвечивает тревожные события в режиме реального времени. С начала текущего года количество предприятий в Краснодарском крае, установивших камеры для безопасности и видеоаналитики, выросло на 40%. Больше всего внедряют и модернизируют системы видеонаблюдения компании из сферы торговли и общепита», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
«Очаково» — крупный российский производитель напитков, работающий уже более 45 лет. В состав компании входит 10 предприятий, расположенных в России.
Как писали Юга.ру, малый бизнес в Краснодарском крае стал чаще подключать видеонаблюдение.