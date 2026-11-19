Новая многофункциональная сервисная зона на 922-м километре трассы стала уже пятой такой площадкой, открытой в регионе

На 922-м километре федеральной автомагистрали М-4 «Дон» в Ростовской области активно развивается масштабный инфраструктурный проект компании «МАК-Лоджистик». На сегодняшний день для автомобилистов уже открылась первая очередь комплекса — трассовый комплекс «Транспарк». Полноценный логистический хаб спланирован по европейскому образцу для удобства водителей легкового и грузового транспорта. Он включает в себя современную многотопливную АЗС, кафе-ресторан и зону отдыха. Все объекты новой многофункциональной зоны (МФЗ) построены с учетом потребностей маломобильных граждан. Строительство велось при кредитной поддержке Сбера, сумма сделки составила 450 млн рублей.

«В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» есть дефицит в современных, комфортабельных площадках для отдыха пассажиров и водителей. Наш проект как раз и направлен на устранение такого дефицита. Это уже пятая по счету многофункциональная зона, открытая на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Уверен, новый объект будет востребован жителями и гостями Донского края», — рассказал генеральный директор компании «МАК-Лоджистик» Расул Исаев. Реализация проекта позволила создать новые рабочие места и повысить уровень придорожного сервиса на одном из активно развивающихся направлений региона. В планах у компании — открытие еще нескольких таких площадок.

«Ростовская область — важный транспортный узел и логистический хаб на юге России. Поэтому открытие нового сервисного комплекса на автомагистрали М-4 «Дон» — значимый шаг в развитии придорожной инфраструктуры региона. Мы в Сбере поддерживаем проекты, которые делают жизнь людей лучше и комфортнее», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.