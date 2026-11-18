«Патрики» от ГК ТОЧНО первыми в России прошли независимый аудит ЕРЗ по проекту «Выполняет обещания». По итогам проверки жилой комплекс подтвердил заявленные потребительские качества

По проекту «Выполняет обещания» эксперты ЕРЗ и Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Адыгеи проверили, соответствуют ли характеристики ЖК «Патрики» тем, которые девелопер заявлял на этапе строительства и продаж. Эксперты проверили все 165 параметров, указанных в карточке ЖК на сайте ЕРЗ, провели фотофиксацию реализованных потребительских параметров, а также составили отчет по результатам выездного аудита.

В отличие от премий, где оцениваются презентации с рекламными концепциями, в проекте «Выполняет обещания» проверяют уже реализованный продукт. Такой подход дает покупателю уверенность в характеристиках проекта. Для индустрии это дополнительный инструмент верификации: качество работы девелопера подтверждается не рендерами, а тем, как дом выглядит и функционирует после сдачи. «Новый проект ЕРЗ «Выполняет обещания» предоставляет застройщику возможность получить независимое подтверждение исполнения им данных на этапе продаж обещаний дольщикам в части потребительских качеств новостройки. ЖК «Патрики» от девелопера ТОЧНО стал первым в России с положительным результатом аудита. Аудитор подтвердил реализацию более чем 99% потребительских параметров, которые ЕРЗ зафиксировал на старте продаж», — прокомментировал гендиректор портала ЕРЗ Кирилл Холопик. Кроме того, по итогам проверки «Патрики» получили дополнительные баллы и заняли первое место в региональном рейтинге ЕРЗ по потребительским качествам ЖК.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Независимый аудит ЕРЗ стал продолжением собственного проекта ГК ТОЧНО «Проверка на прочность». Профессиональные приемщики осматривают квартиры перед передачей ключей жителям, выявляют и фиксируют недочеты. После этого застройщик устраняет замечания и показывает результат. «Патрики» уже не раз получали высокие оценки профессионального сообщества. Жилой комплекс становился победителем и призером отраслевых и региональных премий. Теперь «Патрики» стали первым в России проектом, получившим статус ЕРЗ «Обещания выполнены».