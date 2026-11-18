Доллары, евро, дирхамы, юани, лиры: на «Роза Хутор» открыли самый высокогорный обменник в России
Валюту на курорте «Роза Хутор» теперь меняют на высоте 560 метров: что нужно знать гостям
На «Роза Хутор» открылся самый высокогорный пункт обмена валюты в России. Он работает в Роза Долине, на высоте 560 метров над уровнем моря, в здании «Мзымта Двор» — рядом с канатными дорогами и отелями курорта. Так гостям не нужно искать банк по всему курорту, а расчеты становятся быстрее и удобнее.
Обменник принимает доллары США, евро, арабские дирхамы, китайские юани, турецкие лиры и армянские драмы. Курс обеспечивает «Цифра банк», для операции нужен паспорт. Пункт работает ежедневно с 09:00 до 21:00.
В том же здании стоит банкомат «Сбербанка»: там можно обменять доллары, евро и юани. Он доступен с 09:00 до 00:00.
Яблони и груши для косолапых:
Открытие обменника — часть работы курорта по созданию удобной инфраструктуры для зарубежных гостей. Сайт «Роза Хутор» переведен на английский и арабский, новости и актуальная информация — еще и на китайский. В ключевых зонах работает система нейросетевого перевода на 10 языков, чтобы иностранцы могли общаться с сотрудниками без барьеров. Карта курорта есть на английском и арабском, а в отеле Rosa Springs и общественных пространствах создана Muslim Friendly-инфраструктура.
По итогам 2025 года число иностранных гостей на «Роза Хутор» выросло на 60% — до больше чем 14,3 тысячи человек против 9,2 тысячи в 2024-м. Летом курорт принял больше 5000 зарубежных туристов из 65 стран. За развитие инфраструктуры для иностранных гостей «Роза Хутор» получил всероссийскую премию «Экспортер года. Сделано в России» в номинации «Индустрия туризма».
Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» получил две награды премии «Горы России».