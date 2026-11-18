Валюту на курорте «Роза Хутор» теперь меняют на высоте 560 метров: что нужно знать гостям

На «Роза Хутор» открылся самый высокогорный пункт обмена валюты в России. Он работает в Роза Долине, на высоте 560 метров над уровнем моря, в здании «Мзымта Двор» — рядом с канатными дорогами и отелями курорта. Так гостям не нужно искать банк по всему курорту, а расчеты становятся быстрее и удобнее.

Обменник принимает доллары США, евро, арабские дирхамы, китайские юани, турецкие лиры и армянские драмы. Курс обеспечивает «Цифра банк», для операции нужен паспорт. Пункт работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

В том же здании стоит банкомат «Сбербанка»: там можно обменять доллары, евро и юани. Он доступен с 09:00 до 00:00.