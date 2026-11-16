Уралсиб увеличил портфель автокредитов по итогам 10 месяцев

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам 10 месяцев 2026 года вырос на 13% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года

На 1 ноября 2026 года автокредитный портфель Уралсиба составил 87,1 млрд рублей. Всего за 10 месяцев текущего года банк выдал займов на покупку машин на сумму 39,9 млрд рублей.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок кредитования — десять лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности, условия автокредитования и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лауреатом премии «Выбор потребителей» в номинации «Человекоцентричная компания года. Финансы».