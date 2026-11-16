Уралсиб увеличил портфель автокредитов по итогам 10 месяцев

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам 10 месяцев 2026 года вырос на 13% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года

На 1 ноября 2026 года автокредитный портфель Уралсиба составил 87,1 млрд рублей. Всего за 10 месяцев текущего года банк выдал займов на покупку машин на сумму 39,9 млрд рублей. 

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Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок кредитования — десять лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности, условия автокредитования и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лауреатом премии «Выбор потребителей» в номинации «Человекоцентричная компания года. Финансы».

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Автомобили Банки Деньги Кредитование Уралсиб Финансы Экономика

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