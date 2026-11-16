Жители ЮФО планируют потратить на новогодние подарки в среднем 10,4 тыс. рублей — исследование

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Эксперты рассказали, что жители ЮФО ждут распродаж ради покупки новогодних подарков, а средний бюджет на презенты в этом году составит 10 400 рублей

Аналитики «Авито» в ходе опроса выяснили, что большинство южан (88%) планируют покупать новогодние подарки во время распродаж. При этом 11% жителей ЮФО уже полностью или частично закрыли этот вопрос (среди женщин этот показатель выше — 15% против 8% у мужчин). Еще 22% отправятся за покупками в ближайшее время, а четверть респондентов откладывает праздничный шопинг на последние недели.

Самыми популярными подарками в Южном федеральном округе стали сладости и шоколадные наборы (37%), новогодние сувениры (34%) и уходовая косметика (22%). В топ-5 также вошли чайные/кофейные наборы (21%) и подарочные сертификаты (20%). Люди 18–24 лет чаще дарят одежду, парфюмерию и посуду (по 24% и 22% соответственно).

Лягушка за полмиллиона и «Чиполлино» за миллион:

В антирейтинге подарков лидируют носки — их не хотели бы получить 30% опрошенных. На втором месте оказалась канцелярия (26%), а замыкают тройку нежеланных презентов настольные игры, пазлы и конструкторы (20%). Кроме того, 21% молодых людей признался, что расстроится из-за книги, а жители старше 65 лет не хотели бы получить посуду (23%).

Средняя сумма на подарки у южан составила 10 400 рублей и распределилась следующим образом:

  • до 3 тыс. рублей — готовы потратить 17% опрошенных;
  • от 3 тыс. до 5 тыс. рублей — 23%;
  • от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — 27% (самая популярная категория);
  • от 10 тыс. до 15 тыс. рублей — 15%;
  • от 15 тыс. до 30 тыс. рублей — 11%;
  • более 30 тыс. рублей — 7% респондентов.

Исследование также показало, что 70% жителей округа замечают влияние рекламы при выборе подарков. Каждый десятый назвал ее одним из главных ориентиров, а каждый пятый (20%) отметил, что чаще всего предложения попадаются ему на маркетплейсах.

Как писали Юга.ру, в Госдуме предложили сократить новогодние праздники.

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