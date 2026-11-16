Прибыль Уралсиба за девять месяцев по РСБУ составила 14,5 млрд рублей

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jzNp
Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за девять месяцев 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 14,5 млрд рублей

Активы Уралсиба за указанный период выросли до 809,8 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — до 112,1 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

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В 2026 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности Уралсиба нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Банку присвоены рейтинги высокого уровня от ключевых российских агентств: АКРА — А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — ruА со стабильным прогнозом.

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-3 рейтинга лучших кредиток.

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