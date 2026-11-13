Атака на Ростов и область: ранен мужчина, горит склад, повреждены пять многоэтажек 

Ростовская область

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Над Ростовской областью сбили больше 120 дронов: есть повреждения инфраструктуры и пострадавший

13 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Силы ПВО сбили больше 120 дронов.

В Ростове-на-Дону обломки беспилотников повредили пять многоквартирных домов. В Октябрьском районе в пятиэтажке выбило окна, жильцов эвакуировали — для них развернули пункт временного размещения. Там же загорелись три легковых автомобиля. Один мужчина получил ранение — его госпитализировали. В Советском районе пострадало производственное помещение: пожар площадью 20 кв. метров уже потушили.

Вместо книг — укрытия:

В хуторе Колузаево Азовского района фрагменты БПЛА повредили крыши, двери и стекла в пяти частных домах, в одном из них задело газовую трубу. Обошлось без пострадавших.

В Аксайском районе загорелось складское помещение, пожар охватил 1500 кв. метров. Информация о пострадавших уточняется.

На местах работают оперативные службы. В регионе продолжает действовать беспилотная опасность. Жителей просят не оставаться на открытых участках улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Как писали Юга.ру, ростовчанка сама восстановила квартиру после атаки БПЛА, не дождавшись помощи властей.

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