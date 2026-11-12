Уралсиб стал лауреатом премии «Выбор потребителей» в номинации «Человекоцентричная компания года. Финансы»

Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Выбор потребителей» в категории «Клиентский опыт». Торжественная XVII церемония награждения победителей прошла в Москве

На мероприятии отметили компании и проекты, задающие стандарты качества и сервиса, а также предлагающие решения, которые отвечают потребностям аудитории. Уралсиб получил награду в номинации «Человекоцентричная компания года. Финансы» за реализацию проекта «Банк с человеческим лицом», который совершенствует работу с представителями малого и среднего бизнеса. Команда банка сделала акцент на живом общении специалистов с клиентами-юрлицами, отказавшись от использования ИИ-инструментов в диалоге. В частности, был полностью отключен чат-бот в приложении и на сайте, голосовое меню сокращено до приветствия и одного уровня с переводом на свободного специалиста, а также расширены компетенции первой линии поддержки.

В основе подхода лежит концепция «амбидекстерного интеллекта» — с клиентом общается специалист, который в свою очередь опирается на ИИ-сервисы. Теперь сотрудники поддержки пользуются интерактивной базой знаний и чатом на основе GPT, которые помогают ускорить поиск информации о продуктах и сервисах, разобраться в нестандартных запросах и подобрать подходящие решения. В результате сотрудник тратит меньше времени на поиск и может сосредоточиться на разговоре с клиентом. Для повышения качества обслуживания сотрудники контакт-центра прошли обучение по развитию эмоционального интеллекта и навыков живого общения. Реализация идеи помогла улучшить качество обработки входящих запросов, что повысило лояльность представителей малого и среднего бизнеса к банку. «Человеку нужен человек. Эта фраза — не просто слоган, а рабочий принцип: за каждым обращением стоит реальный сотрудник, который смотрит на ситуацию глазами клиента. Он фиксирует запрос и сразу пытается понять, что именно мешает бизнесу, какое решение реально снимет проблему и позволит двигаться дальше. В результате клиент получает не шаблонную справку и не ссылку на раздел сайта, а конкретное решение под свою задачу. Например, если у бизнеса сезонный всплеск заказов, ему сразу предложат подходящий лимит или гарантию — с учетом потребностей, а не общих возможностей банка», — отметила начальник управления дистанционных продаж и обслуживания Уралсиба Наталья Махмутова. Это не первая награда команды Уралсиба в области персонализации клиентского опыта при работе с предпринимателями. Ранее проект «Банк с человеческим лицом» получил высокую оценку сообщества в рамках ПМФ премии «Вклад в рынок Digital Club» — банк победил в спецноминации от организаторов «За живое».

Как писали Юга.ру, Уралсиб стал лидером рейтинга лучших кредитов наличными в ноябре.