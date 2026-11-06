Уралсиб вручил приз победительнице акции «Розыгрыш автомобиля за покупки»

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Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Клиенты банка, совершающие покупки по кредитным картам Уралсиба в период с 1 июля по 31 августа 2026 года, поучаствовали в розыгрыше автомобиля BELGEE X50

Обладателем главного приза стала жительница Калуги Наталья Федорова. Церемония вручения выигрыша прошла в Калужском офисе Уралсиба — ключи от нового авто вручила управляющая дополнительным офисом «Калужский» Юлия Тархова. 

Всего в розыгрыше принимали участие более 100 тыс. человек. Победителя акции определили случайным образом.

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«Для Уралсиба это возможность стимулировать интерес к своим продуктам. Различные акции для розничных клиентов мы проводим регулярно, в том числе, с такими крупными призами от банка. Особенно примечательно, что победителем стал наш клиент из Калуги, где мы открыли офис совсем недавно, в 2025 году. Банк продолжает расти, вслед за Калугой мы открыли новые офисы в Мытищах, Хабаровске, Якутске и Тольятти. Сейчас мы готовим новые акции», — отметила Юлия Тархова.

  • © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб
    © Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Узнать подробности и условия действующих акций, а также о продуктах и услугах банка можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 банков России по числу офисов и охвату регионов.

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