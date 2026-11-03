На осенней распродаже «Хватамба» на Авито представлены более 30 млн новых и ресейл-товаров

В распродаже участвуют товары из разных категорий: одежда, электроника, запчасти и аксессуары для автомобилей, товары для дома и повседневной жизни

В распродаже примут участие товары из разных категорий: одежда, электроника, запчасти и аксессуары для автомобилей, а также товары для дома и повседневной жизни. Пользователи смогут выбирать как среди новых товаров со скидками от магазинов и профессиональных продавцов, так и среди ресейл-позиций от частных лиц.

На Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба», приуроченная к главным событиям осеннего шопинга — 11.11 и «Черной пятнице». Скидки на отдельные позиции достигнут 90%, а некоторые товары можно будет приобрести всего за 99 рублей.

«В рамках сезонных распродаж мы делаем ставку на сочетание скидок как на новые товары, так и на ресейл. Пользователи все чаще сравнивают цены и не готовы жертвовать качеством ради экономии, поэтому в подборках — и товары со скидкой от продавцов, и вещи с рук, которые в среднем на 22–32% дешевле новых. Для нас важно, чтобы распродажа помогала пользователям находить то, что им действительно нужно, по подходящей цене», — отметила руководитель бизнес-направлений «Распродажи, промо и мотивационные программы» Авито Елена Низовцева.

Корректность скидок во время «Хватамбы» будет контролировать специальный алгоритм платформы. Он исключает из распродажи товары, стоимость которых была искусственно завышена перед началом акции, чтобы специальные предложения отражали реальные скидки.

В среднем в период действий подобных акций на платформе продается более 1 млн товаров. Так, в «Черную пятницу» в прошлом году пользователи приобрели на Авито более 1,5 млн товаров на общую сумму более 3 млрд рублей.