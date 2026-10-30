«Это добавляет в ресейл азарт охоты». Товары на Авито можно будет продавать и покупать с аукциона

На Авито запустили новый формат продажи — аукцион. Продавец выставляет вещь на торги на 24 часа, покупатели делают ставки, и товар достается тому, кто предложил больше. Формат поможет продавцам не продешевить на востребованных вещах, а покупателям — побороться за находку, даже если они увидели объявление не первыми.

Аукцион доступен в большинстве категорий — от одежды и электроники до мебели и предметов коллекционирования — для товаров в единственном экземпляре стоимостью от 10 рублей до 150 000 рублей.

Запустить торги можно при размещении объявления или позже, если Авито зафиксирует повышенный интерес к товару. Стартовую цену продавец назначает сам, затем в объявлении отображается текущая максимальная ставка.

По завершению торгов система автоматически определит победителя, у которого будет 12 часов на оплату через Авито Доставку. Если он не успеет, товар может перейти участнику со второй ставкой. Отменить подтвержденную ставку будет нельзя. Если второй участник также не завершит оплату, объявление вернется к обычному формату продажи.