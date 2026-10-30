«Это добавляет в ресейл азарт охоты». Товары на Авито можно будет продавать и покупать с аукциона

Вся Россия

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  • © Фото jannoon028 с сайта https://www.magnific.com
    © Фото jannoon028 с сайта https://www.magnific.com

Платформа запустила новый формат продажи товаров в большинстве категорий — от одежды до предметов коллекционирования

На Авито запустили новый формат продажи — аукцион. Продавец выставляет вещь на торги на 24 часа, покупатели делают ставки, и товар достается тому, кто предложил больше. Формат поможет продавцам не продешевить на востребованных вещах, а покупателям — побороться за находку, даже если они увидели объявление не первыми.

Аукцион доступен в большинстве категорий — от одежды и электроники до мебели и предметов коллекционирования — для товаров в единственном экземпляре стоимостью от 10 рублей до 150 000 рублей. 

Запустить торги можно при размещении объявления или позже, если Авито зафиксирует повышенный интерес к товару. Стартовую цену продавец назначает сам, затем в объявлении отображается текущая максимальная ставка. 

По завершению торгов система автоматически определит победителя, у которого будет 12 часов на оплату через Авито Доставку. Если он не успеет, товар может перейти участнику со второй ставкой. Отменить подтвержденную ставку будет нельзя. Если второй участник также не завершит оплату, объявление вернется к обычному формату продажи.

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На старте выставлять вещи на торги могут частные продавцы без профессиональных тарифов, с рейтингом выше 4 звезд и хотя бы одной сделкой через Доставку. Делать ставки могут пользователи, которые уже покупали через Доставку, — одновременно не более чем в пяти аукционах.

«Некоторые вещи на Авито находят покупателя за считаные минуты, и продавцу трудно заранее угадать их настоящую цену. Аукцион отдает это решение спросу: продавец получает справедливую цену, а покупатели — шанс побороться за находку. Это добавляет в ресейл азарт охоты и позволяет подсветить желанные и редкие товары», — прокомментировала директор по транзакционным продуктам Авито Товаров Алена Медведева.

Как писали Юга.ру, пользователи Авито теперь могут создавать объявления о продаже одежды по фотографии.

Авито Аукционы одежда Технологии Торговля

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