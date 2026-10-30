На Ставропольской в Краснодаре архитектура нового бизнес-центра обращается к истории стекольного завода

На улице Ставропольской в Краснодаре строят бизнес-центр «КОНСУЛ». По данным ИНСИТИ девелопмент, готовность объекта составляет около 70%, остекление выполнено наполовину. Ввод здания запланирован на IV квартал 2027 года.

Проект реализуется на территории с богатым промышленным прошлым, где ранее располагались производственные здания Кубанского стекольного завода. По соседству с будущим бизнес-центром сохранилось здание бывшей заводской конторы, которое сегодня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2024 году историческое здание отреставрировали с опорой на архивные материалы и сохранившиеся образцы. Специалисты восстановили кирпичную кладку, фасадный декор, центральный вход, оконные и дверные проемы, укрепили кровлю, обновили гидроизоляцию и систему водоотведения.