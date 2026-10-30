На Ставропольской в Краснодаре архитектура нового бизнес-центра обращается к истории стекольного завода

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Краснодарский край

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  • © Изображение предоставлено пресс-службой СЗ ИНСИТИ-СТРОЙ
    © Изображение предоставлено пресс-службой СЗ ИНСИТИ-СТРОЙ

Бизнес-центр «КОНСУЛ» возводят на месте бывших производственных зданий Кубанского стекольного завода

На улице Ставропольской в Краснодаре строят бизнес-центр «КОНСУЛ». По данным ИНСИТИ девелопмент, готовность объекта составляет около 70%, остекление выполнено наполовину. Ввод здания запланирован на IV квартал 2027 года.

Проект реализуется на территории с богатым промышленным прошлым, где ранее располагались производственные здания Кубанского стекольного завода. По соседству с будущим бизнес-центром сохранилось здание бывшей заводской конторы, которое сегодня имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2024 году историческое здание отреставрировали с опорой на архивные материалы и сохранившиеся образцы. Специалисты восстановили кирпичную кладку, фасадный декор, центральный вход, оконные и дверные проемы, укрепили кровлю, обновили гидроизоляцию и систему водоотведения.

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Архитектурная концепция «КОНСУЛА» обращается к истории места через тему стекла, отсылая к существовавшему здесь стекольному производству. Масштабное витражное остекление, строгая геометрия фасадов и открытый атриум формируют облик нового здания, не повторяя архитектуру исторической застройки. Так промышленное прошлое территории получает новое прочтение в архитектуре бизнес-центра.

  • © Изображение предоставлено пресс-службой СЗ ИНСИТИ-СТРОЙ
    © Изображение предоставлено пресс-службой СЗ ИНСИТИ-СТРОЙ

Между историческим корпусом и новым зданием предусмотрены парковка и благоустроенное пространство, которые помогут сохранить визуальную самостоятельность двух объектов. Так рядом окажутся здания разных эпох и назначения: восстановленная заводская контора и современный деловой центр. Связь между ними будет раскрываться через историю места и стекло, при этом каждое здание сохранит собственный архитектурный облик.

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Бизнес-сообщество ГК ИНСИТИ История Краснодар Строительство

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