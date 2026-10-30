Эксперты рассказали, как за 10 лет изменился подход россиян к покупке автомобилей с пробегом

За минувшее десятилетие существенно изменились не только технологии, но и ожидания покупателей автомобилей с пробегом

К юбилею Автотеки эксперты сервиса провели исследование и выяснили, как изменились привычки покупателей и какие сведения об автомобиле они считают наиболее важными. Значительная часть процесса переместилась в цифровую среду, а изучение истории машины стало привычным этапом перед выбором. Обязательным этапом при покупке, по данным опроса, стало изучение истории эксплуатации автомобиля: 96% опрошенных проверяют ее онлайн, причем 61% — еще до общения с продавцом или личного осмотра. При этом за последние 5–10 лет для 40% респондентов изучение истории стало новой практикой. В среднем пользователи изучают 10 отчетов, прежде чем впервые обратиться к владельцу. Главная цель проверки истории автомобиля с пробегом — снизить риски при сделке. Более половины опрошенных (53%) считают, что предварительное изучение истории помогает избежать покупки машины со скрытыми проблемами. Также 43% респондентов отмечают, что проверка позволяет быстрее отсеивать неподходящие варианты, а 34% говорят о возможности сравнить автомобили и выбрать наиболее подходящий. В отчетах Автотеки россияне чаще всего изучают: фотографии автомобиля — 69%,

подробности повреждений — 57%,

рекомендации от ИИ на основе методик и опыта профессиональных автоэкспертов — 54%,

историю эксплуатации — 53%,

информацию из предыдущих объявлений о продаже — 48%.

«За 10 лет существенно изменились не только технологии, но и ожидания покупателей автомобилей с пробегом. Если на старте в Автотеке было всего около 20 источников данных, то спустя 10 лет после запуска их количество превысило 2000. Благодаря постоянному расширению базы и развитию возможностей сервиса проверка авто стала привычной частью процесса покупки. Так, за последние 5 лет доля проверенных через Автотеку машин выросла почти вдвое и в 2026 году достигла 55%. Наша цель — сделать вторичный рынок автомобилей прозрачным, чтобы покупатели могли принимать взвешенные решения, а продавцы — укреплять доверие клиентов», — комментирует руководитель направления частных пользователей Авито Авто Андрей Тумкин. Авито запустил Автотеку в 2016 году при поддержке ведущих российских автодилеров. На старте отчеты сервиса содержали сведения о количестве владельцев, участии автомобиля в ДТП и ограничениях на регистрацию. Затем к данным от дилерских и сервисных центров добавились сведения о полисах ОСАГО и КАСКО, а также информация о страховых случаях, включая ДТП по европротоколу. Новые источники позволили выявлять повреждения, не зафиксированные в ГИБДД. В 2019 году в отчетах появились данные о коммерческом использовании автомобилей, с 2020-го — история продаж на Авито Авто и других площадках, результаты независимой экспертизы, фотографии от партнеров сервиса и реестр арбитражных дел. В 2025 году Автотека взяла курс на интерпретацию данных с помощью ИИ, чтобы формировать рекомендации по автомобилю. Появилась интерактивная схема ДТП, которая визуально показывает, какие элементы кузова были затронуты при аварии или ремонте. В 2026 году на фоне увеличения числа импортированных машин Автотека запустила зарубежные отчеты, которые позволяют проверять историю авто до их ввоза в РФ. Первой страной, данные из которой теперь доступны пользователям, стал Китай.