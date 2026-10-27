Малый бизнес в Краснодарском крае стал чаще подключать видеонаблюдение

Организация видеонаблюдения стала одной из самых востребованных B2B-услуг в 2026 году в сегменте малого бизнеса

По данным МТС, с начала текущего года количество предпринимателей, установивших камеры для безопасности и видеоаналитики, выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего цифровое видеонаблюдение подключали небольшие предприятия Краснодарского края.

Более половины всех реализованных проектов пришлось на компании из сферы торговли и общепита. Наиболее востребованными (особенно у пунктов выдачи заказов популярных маркетплейсов) стали облачные решения, которые позволяют вести автоматический подсчет посетителей и анализировать нагрузку на ПВЗ.