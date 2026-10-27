Малый бизнес в Краснодарском крае стал чаще подключать видеонаблюдение
Организация видеонаблюдения стала одной из самых востребованных B2B-услуг в 2026 году в сегменте малого бизнеса
По данным МТС, с начала текущего года количество предпринимателей, установивших камеры для безопасности и видеоаналитики, выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего цифровое видеонаблюдение подключали небольшие предприятия Краснодарского края.
Более половины всех реализованных проектов пришлось на компании из сферы торговли и общепита. Наиболее востребованными (особенно у пунктов выдачи заказов популярных маркетплейсов) стали облачные решения, которые позволяют вести автоматический подсчет посетителей и анализировать нагрузку на ПВЗ.
По словам директора МТС в Краснодарском крае Сергея Ласкавого, компактные комплекты и облачные сервисы сделали безопасность доступной без крупных вложений и сложного оборудования: «Развитие онлайн-торговли, фулфилмента напрямую повысило спрос: там критически важно пресекать кражи, контролировать работу сотрудников и фиксировать инциденты. В ритейле, общепите и сфере услуг камеры теперь работают не только для безопасности, но и для анализа, который помогает улучшать качество сервиса».
МТС в регионе реализует и масштабные проекты видеонаблюдения. Основной спрос на камеры формируют госсектор и в сегмент крупного бизнеса — заводы, энергетические комплексы, застройщики. Видеонаблюдение позволяет не только контролировать периметр больших производственных площадей, но и интегрировать аналитику с камер на пропускные пункты: для бесконтактного прохода, учета рабочего времени, контроля пребывания внешних посетителей.
Как писали Юга.ру, 1 октября на Кубани появилось министерство региональной безопасности.