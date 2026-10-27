«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовых карт с кешбэком

В исследовании рассматривались флагманские карты «Мир» российских розничных банков из топ-50 по активам. Речь идет об универсальных картах — не премиальных и не кобрендинговых, — которые доступны для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и так далее). Условия оценивались по состоянию на 21 октября.

Карты ранжировались по сумме баллов в итоговой рейтинговой таблице. При этом учитывались оценки по ключевым показателям: возможность и условия бесплатного обслуживания, доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата, возможность оформления на Банки.ру, а также получение кешбэка в категориях «Детские товары», «Одежда и обувь», «Маркетплейсы», «Электроника», «Дом и ремонт».

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он объединяет наиболее востребованные у клиентов возможности: кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также онлайн-заказ и доставку на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8 800 250-57-57 и на сайте.