«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовых карт с кешбэком

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

«Прибыль» признали лучшей дебетовой картой с повышенным кешбэком

Карта «Прибыль» банка Уралсиб возглавила рейтинг лучших дебетовых карт с повышенным кешбэком по результатам исследования Банки.ру. Продукт набрал максимальное количество баллов за предлагаемые возможности.

В исследовании рассматривались флагманские карты «Мир» российских розничных банков из топ-50 по активам. Речь идет об универсальных картах — не премиальных и не кобрендинговых, — которые доступны для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям (зарплатным клиентам, вкладчикам, сотрудникам предприятий-партнеров и так далее). Условия оценивались по состоянию на 21 октября.

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Карты ранжировались по сумме баллов в итоговой рейтинговой таблице. При этом учитывались оценки по ключевым показателям: возможность и условия бесплатного обслуживания, доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата, возможность оформления на Банки.ру, а также получение кешбэка в категориях «Детские товары», «Одежда и обувь», «Маркетплейсы», «Электроника», «Дом и ремонт».

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он объединяет наиболее востребованные у клиентов возможности: кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также онлайн-заказ и доставку на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8 800 250-57-57 и на сайте.

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте банка Уралсиб.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 банков России по числу офисов и охвату регионов.

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